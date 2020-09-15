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Eleições 2020

Partido de Magno lança chapa com dupla de engenheiros em Vitória

Ex-chefe do Dnit e do DER no Estado, Halpher Luiggi terá como candidata a vice Juliana Prado Costa, ex-diretora de Administração do DER-ES

Publicado em 15 de Setembro de 2020 às 13:39

Públicado em 

15 set 2020 às 13:39
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Halpher Luiggi e Magno Malta
Halpher Luiggi e Magno Malta Crédito: Halpher Luiggi/Agência Senado
Comandado no Espírito Santo pelo ex-senador Magno Malta, o Partido Liberal (PL) lançará, na tarde desta terça-feira (15), uma chapa puro-sangue para concorrer à Prefeitura de Vitória, com dois quadros muito técnicos (precisamente, dois engenheiros). O candidato do partido ao cargo de prefeito, Halpher Luiggi, terá o nome homologado na convenção do partido, com início às 14 horas, na Enseada do Suá. Servidor de carreira da ANTT, ele já foi superintendente do Dnit no Espírito Santo (com indicação de Magno, à época) e diretor-presidente do DER-ES.
A vice na chapa de Halpher será a engenheira, economista e empresária Juliana Emanuele Prado Martins Costa, diretora de Administração do DER-ES sob a chefia de Halpher de janeiro de 2015 a janeiro de 2017 (primeira metade do último governo Paulo Hartung).
À parte o apadrinhamento de Magno, Halpher é reconhecido no meio político capixaba como um quadro eminentemente técnico (ativo em que o PL também aposta para se fortalecer nas negociações de chapas). Nascido em Colatina e criado no Centro de Vitória, onde mora até hoje, o agora pré-candidato formou-se em Engenharia Civil pela Ufes. Tem 25 anos de serviço público, especialmente como servidor federal de carreira, com passagens por alguns dos principais órgãos de engenharia da administração pública na esfera federal e na estadual, na área de infraestrutura, como os já mencionados Dnit, DER-ES e ANTT.
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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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