Partido de Magno lança chapa com dupla de engenheiros em Vitória

A vice na chapa de Halpher será a engenheira, economista e empresária Juliana Emanuele Prado Martins Costa , diretora de Administração do DER-ES sob a chefia de Halpher de janeiro de 2015 a janeiro de 2017 (primeira metade do último governo Paulo Hartung).

À parte o apadrinhamento de Magno, Halpher é reconhecido no meio político capixaba como um quadro eminentemente técnico (ativo em que o PL também aposta para se fortalecer nas negociações de chapas). Nascido em Colatina e criado no Centro de Vitória, onde mora até hoje, o agora pré-candidato formou-se em Engenharia Civil pela Ufes. Tem 25 anos de serviço público, especialmente como servidor federal de carreira, com passagens por alguns dos principais órgãos de engenharia da administração pública na esfera federal e na estadual, na área de infraestrutura, como os já mencionados Dnit, DER-ES e ANTT.