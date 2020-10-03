Eleitor sem máscara poderá ser retirado à força da votação, determina TSE

A nova resolução aprovada é válida para as eleições que ocorrem no meio da pandemia do novo coronavírus

A medida, que já é válida para as eleições deste ano, foi postulada no artigo 245 da resolução 23.361 o qual afirma que que "o uso de ma?scara de protec?a?o, cobrindo boca e nariz, e? obrigato?rio nos locais de votac?a?o e no interior das sec?o?es eleitorais".