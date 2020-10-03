Eleitor sem máscara poderá ser retirado à força da votação, determina TSE

Os eleitores que não usarem máscara nos locais de votação durante o primeiro e segundo turno das eleições municipais poderão ser retirados à força dos colégios eleitorais. A nova resolução foi aprovada pelos ministros do TSE em uma reunião administrativa ocorrida na tarde desta quinta-feira (1º). Segundo a medida, a determinação será dada pelo juiz eleitoral ou do presidente da mesa no momento da votação.
A medida, que já é válida para as eleições deste ano, foi postulada no artigo 245 da resolução 23.361 o qual afirma que que "o uso de ma?scara de protec?a?o, cobrindo boca e nariz, e? obrigato?rio nos locais de votac?a?o e no interior das sec?o?es eleitorais".
Na sequência, o texto é emendando pela informação de que o presidente da mesa ou o juiz eleitoral poderão "impedir o ingresso ou retirar da sec?a?o ou do local de votac?a?o qualquer pessoa que descumprir o disposto".