Se há motivos para desânimo, negligenciar as eleições só piora o quadro

Candidatos são muitos, mas é preciso que sejamos rigorosos nas escolhas Crédito: Freepik

“Posso contar com o seu voto?”. A pergunta, aparentemente simples, é decisiva. Impacta a vida de todos e, além das palavras, envolve confiança. Ela testa a capacidade de compreender que o processo eleitoral deve ser encarado com prudência.

"Para os candidatos com ficha limpa, fica a mensagem: honestidade é obrigação, por isso mesmo não pode ser anunciada como principal qualidade para exercer cargos públicos" Herbert Soares - Articulista

Se sobram motivos para desânimo, negligenciar as eleições só piora o quadro. E entregar o voto, sem análise, também não ajuda em nada. Logo, a melhor alternativa é evitar a idolatria e posicionar-se com criticidade perante partidos e candidatos. Mostrar que, para conquistar confiança, não basta a amizade, o tapinha nas costas ou a propaganda perfeita na mídia e nas redes sociais.

O eleitor tem o direito de cobrar postura, exigir projetos, ideias e dinamismo para promover as mudanças necessárias. Propostas focadas nas potencialidades locais, que fortaleçam a educação e a saúde, bem como a cultura e o turismo. Enfim, um inovador programa de governo voltado ao combate das desigualdades sociais e gerador de oportunidades para a população se qualificar, trabalhar e viver de forma digna.

Nesse sentido, é essencial usar o pleito em benefício da coletividade. Fazer o povo vencedor e não apenas o indivíduo ou partido. Na prática, a missão é difícil, mas se logo de cara forem descartados os radicais, os corruptos, os autoritários, os que usam a religião em benefício próprio, os preconceituosos, os propagadores de ódio e de mentiras, o avanço já será significativo.

E para os concorrentes com ficha limpa, fica a mensagem: honestidade é obrigação, por isso mesmo não pode ser anunciada como principal qualidade para exercer cargos públicos, ainda mais os de vereador e prefeito, funções complexas, que interferem na vida das pessoas e pedem criatividade e dedicação.