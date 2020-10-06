Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2020

Se há motivos para desânimo, negligenciar as eleições só piora o quadro

Entregar o voto, sem análise, também não ajuda em nada. Logo, a melhor alternativa é evitar a idolatria e posicionar-se com criticidade perante partidos e candidatos

Públicado em 

06 out 2020 às 05:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Em 2016 representavam 49% e em 2020 são 52%
Candidatos são muitos, mas é preciso que sejamos rigorosos nas escolhas Crédito: Freepik
“Posso contar com o seu voto?”. A pergunta, aparentemente simples, é decisiva. Impacta a vida de todos e, além das palavras, envolve confiança. Ela testa a capacidade de compreender que o processo eleitoral deve ser encarado com prudência.
Muitos já perderam a esperança, afinal, até a inflação de alimentos, que parecia sepultada, está de volta ao noticiário. Sem falar na visível incompetência de certos políticos, na radicalização, no desemprego crescente, nos danos ao meio ambiente e, sobretudo, na pandemia de coronavírus.
"Para os candidatos com ficha limpa, fica a mensagem: honestidade é obrigação, por isso mesmo não pode ser anunciada como principal qualidade para exercer cargos públicos"
Herbert Soares - Articulista
Se sobram motivos para desânimo, negligenciar as eleições só piora o quadro. E entregar o voto, sem análise, também não ajuda em nada. Logo, a melhor alternativa é evitar a idolatria e posicionar-se com criticidade perante partidos e candidatos. Mostrar que, para conquistar confiança, não basta a amizade, o tapinha nas costas ou a propaganda perfeita na mídia e nas redes sociais.
O eleitor tem o direito de cobrar postura, exigir projetos, ideias e dinamismo para promover as mudanças necessárias. Propostas focadas nas potencialidades locais, que fortaleçam a educação e a saúde, bem como a cultura e o turismo. Enfim, um inovador programa de governo voltado ao combate das desigualdades sociais e gerador de oportunidades para a população se qualificar, trabalhar e viver de forma digna.

Veja Também

Narrativas alternativas (e possíveis) ao bolsonarismo na nossa política

Neste 2020, vamos presenciar as eleições municipais da desesperança

Agora sim foi dada a largada pra valer para as eleições municipais

Nesse sentido, é essencial usar o pleito em benefício da coletividade. Fazer o povo vencedor e não apenas o indivíduo ou partido. Na prática, a missão é difícil, mas se logo de cara forem descartados os radicais, os corruptos, os autoritários, os que usam a religião em benefício próprio, os preconceituosos, os propagadores de ódio e de mentiras, o avanço já será significativo.
E para os concorrentes com ficha limpa, fica a mensagem: honestidade é obrigação, por isso mesmo não pode ser anunciada como principal qualidade para exercer cargos públicos, ainda mais os de vereador e prefeito, funções complexas, que interferem na vida das pessoas e pedem criatividade e dedicação.

Veja Também

A política do país precisará reinventar o contrato social após pandemia

Eleições municipais vão impactar a distribuição do poder político

Aguardem, porque neste ano teremos outra eleição disruptiva

O brasileiro é trabalhador e merece que a classe política o ajude a viver melhor. Sejamos, portanto, rigorosos. Não basta querer, é preciso se qualificar e mostrar credenciais para representar a sociedade.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

Tópicos Relacionados

Eleições 2020 Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Vereadora do ES é investigada por tentativa de estelionato
Imagem de destaque
Os caminhos e desafios para superar a violência escolar
Imagem de destaque
Capixaba estreia na temporada em competição que vale pontos para o ranking mundial de ciclismo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados