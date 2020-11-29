Carreatas marcam último dia de campanha para o segundo turno em Vitória

Os candidatos a prefeito de Vitória que disputam o segundo turno das eleições de 2020, Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), aproveitaram o último dia de campanha eleitoral para pedir votos aos eleitores da Capital. Neste sábado (28), os dois realizaram carreatas por diversos bairros da cidade e acenaram para a população ao lado de apoiadores. Veja as fotos.
Último dia de campanha dos candidatos a prefeito de Vitória
Na noite deste sábado, a Justiça Eleitoral determinou o recolhimento dos trios elétricos utilizados pelas campanhas dos dois candidatos a prefeito da Capital. De acordo com a decisão, eles têm promovido aglomerações e desrespeitado regras sanitárias nesta reta final do segundo turno.
O segundo turno ocorre neste domingo (29) em Vitória e também em Vila Velha, Cariacica e Serra. Os eleitores podem votar das 7h às 17h.