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Eleições 2020

Carreatas marcam último dia de campanha para o segundo turno em Vitória

Delegado Pazolini e João Coser percorreram bairros de Vitória para pedir votos aos eleitores neste sábado (28), último dia de campanha eleitoral. Neste domingo (29), ocorre a votação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 23:06

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 23:06

Último dia de campanha do candidato a prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini e João Coser
Jackeline Rocha e João Coser e Capitã Stéfane e Lorenzo Pazolini em carreatas neste sábado (28) Crédito: Fernanod Madeira
Os candidatos a prefeito de Vitória que disputam o segundo turno das eleições de 2020Delegado Pazolini (Republicanos) e João Coser (PT), aproveitaram o último dia de campanha eleitoral para pedir votos aos eleitores da Capital. Neste sábado (28), os dois realizaram carreatas por diversos bairros da cidade e acenaram para a população ao lado de apoiadores. Veja as fotos. 

Último dia de campanha dos candidatos a prefeito de Vitória

Na noite deste sábado, a Justiça Eleitoral determinou o recolhimento dos trios elétricos utilizados pelas campanhas dos dois candidatos a prefeito da Capital. De acordo com a decisão, eles têm promovido aglomerações e desrespeitado regras sanitárias nesta reta final do segundo turno.
segundo turno ocorre neste domingo (29) em Vitória e também em Vila Velha, Cariacica e Serra. Os eleitores podem votar das 7h às 17h. 

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