AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Eleições 2020

Mesmo sem obrigação, idosos comparecem às urnas para votar no ES

Homens e mulheres com mais de 65 anos votaram no segundo turno de eleições neste domingo (28). Para eles, votar significa exercer a cidadania e a vontade de eleger pessoas que possam melhorar as cidades onde moram

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:20
Antenor Francisco da Cunha e Inês Daquila da Cunha, de 85 anos, votaram no Colégio João Calmon, em Vila Velha
Antenor Francisco da Cunha e Inês Daquila da Cunha, de 85 anos, votaram no Colégio João Calmon, em Vila Velha Crédito: Diná Sanchotene
Mesmo sem ter a obrigatoriedade de votar, vários idosos fizeram questão de comparecer às urnas na Grande Vitória neste domingo de eleições. Para eles, que também fazem parte do grupo de risco da Covid-19, votar significa exercer a cidadania e a vontade de eleger pessoas que possam melhorar as cidades onde moram.
É o caso do casal Antenor Francisco da Cunha e Inês Daquila da Cunha, de 85 anos, que votaram no Colégio João Calmon, em Parque das Gaivotas, Vila Velha. "Votar é importante para a nossa cidadania e uma forma de cobrarmos as promessas depois", disse Antenor.
Com 70 anos, Alba Regina Moraes acredita que votar é um direito e um dever de todos. Enquanto eu puder e minha cabeça for boa, faço questão de participar do dia de eleições, acrescentou. Ela ainda fez questão de levar um modelo antigo de Título de Eleitor para que os jovens conhecessem como era o documento. Alba também votou em Parque das Gaivotas.

Veja Também

Ambulantes aproveitam eleições para aumentar a renda no ES

O casal José Maria Ferreira, de 67 anos, e Maria Lucila Oliveira Ferreira, de 79, compareceu para votar no Colégio Marista, em Vila Velha. Mesmo com a idade avançada, os dois não deixaram de exercer a democracia.

Pessoas com mais de 70 anos comparecem às urnas

No entanto, o voto para eles não foi fácil. Isso porque nove seções eleitorais do colégio foram transferidas para o segundo andar do colégio, resultando em falta de acessibilidade para os idosos.
"Eu ainda consegui subir, mas e um cadeirante, uma pessoa que usa muletas e andador, como faz?", contou Maria. "As seções para idosos tinham que ser no andar de baixo", completou o marido.
Quem também não deixou de votar foi o motorista Benedito Muqui Freire, de 68 anos, mesmo sendo do grupo de risco do novo coronavírus. Ele votou na Escola José Maria Ferreira, em Nova Brasília, Cariacica. "Nunca perdemos a esperança de que alguém faça algo por nós. Ano após anos, venho crente de que Cariacica vai melhorar para os meus filhos e o resto da minha família", afirmou.

Veja Também

Eleitores relatam falta de acessibilidade em locais de votação na Grande Vitória

Catarina Coelho, de 77 anos, foi votar no horário preferencial em Vitória. "Foi bem tranquilo. Enquanto eu estiver em pé e puder exercer o meu direito de democracia, vou continuar votando", ressaltou.
Já o aposentado Arlindo Alves Fonseca, 75 anos, chegou cedo para votar e diz que neste segundo turno tem menos gente no local de votação. Vim no primeiro e agora no segundo turno. Voto desde os meus 18 anos. Não perco uma eleição. É meu direito, declara.
O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas maiores de 18 e menores de 70 anos. De acordo com a lei, votar é facultativo para analfabetos, os maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos. Pessoas com mais de 60 anos estão, ainda, incluídos no grupo de risco do novo coronavírus. 
Com informações de Vinícius Zagoto, Lorraine Paixão, Maria Fernanda Conti e Kaique Dias

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Eleições 2020: a votação para prefeito no segundo turno no Espírito Santo

Saiba o que o eleitor do ES procura mais no Google sobre as eleições

Eleições 2020: compare as propostas dos candidatos que disputam o segundo turno no ES

Eleições 2020: A Gazeta checa discurso dos candidatos a prefeito na Grande Vitória

Quem não votou no primeiro turno das eleições pode votar no segundo turno

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rouquidão é um dos sintomas do câncer de cabeça e pescoço
Câncer de cabeça e pescoço: diagnóstico tardio aumenta sequelas; veja sintomas
Imagem BBC Brasil
Análise: Por que triunfo da Espanha sobre a Argentina foi uma vitória para o futebol
Mesmo sem o título, Messi deixa a Copa incorporado à identidade argentina
Mesmo sem o título, Lionel Messi deixa a Copa incorporado à identidade argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados