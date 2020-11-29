Mesmo sem obrigação, idosos comparecem às urnas para votar no ES

Antenor Francisco da Cunha e Inês Daquila da Cunha, de 85 anos, votaram no Colégio João Calmon, em Vila Velha Crédito: Diná Sanchotene

Mesmo sem ter a obrigatoriedade de votar, vários idosos fizeram questão de comparecer às urnas na Grande Vitória neste domingo de eleições . Para eles, que também fazem parte do grupo de risco da Covid-19 , votar significa exercer a cidadania e a vontade de eleger pessoas que possam melhorar as cidades onde moram.

É o caso do casal Antenor Francisco da Cunha e Inês Daquila da Cunha, de 85 anos, que votaram no Colégio João Calmon, em Parque das Gaivotas, Vila Velha. "Votar é importante para a nossa cidadania e uma forma de cobrarmos as promessas depois", disse Antenor.

Com 70 anos, Alba Regina Moraes acredita que votar é um direito e um dever de todos. Enquanto eu puder e minha cabeça for boa, faço questão de participar do dia de eleições, acrescentou. Ela ainda fez questão de levar um modelo antigo de Título de Eleitor para que os jovens conhecessem como era o documento. Alba também votou em Parque das Gaivotas.

O casal José Maria Ferreira, de 67 anos, e Maria Lucila Oliveira Ferreira, de 79, compareceu para votar no Colégio Marista, em Vila Velha. Mesmo com a idade avançada, os dois não deixaram de exercer a democracia.

Pessoas com mais de 70 anos comparecem às urnas

No entanto, o voto para eles não foi fácil. Isso porque nove seções eleitorais do colégio foram transferidas para o segundo andar do colégio, resultando em falta de acessibilidade para os idosos.

"Eu ainda consegui subir, mas e um cadeirante, uma pessoa que usa muletas e andador, como faz?", contou Maria. "As seções para idosos tinham que ser no andar de baixo", completou o marido.

Quem também não deixou de votar foi o motorista Benedito Muqui Freire, de 68 anos, mesmo sendo do grupo de risco do novo coronavírus. Ele votou na Escola José Maria Ferreira, em Nova Brasília, Cariacica. "Nunca perdemos a esperança de que alguém faça algo por nós. Ano após anos, venho crente de que Cariacica vai melhorar para os meus filhos e o resto da minha família", afirmou.

Catarina Coelho, de 77 anos, foi votar no horário preferencial em Vitória. "Foi bem tranquilo. Enquanto eu estiver em pé e puder exercer o meu direito de democracia, vou continuar votando", ressaltou.

Já o aposentado Arlindo Alves Fonseca, 75 anos, chegou cedo para votar e diz que neste segundo turno tem menos gente no local de votação. Vim no primeiro e agora no segundo turno. Voto desde os meus 18 anos. Não perco uma eleição. É meu direito, declara.

O voto é obrigatório para pessoas alfabetizadas maiores de 18 e menores de 70 anos. De acordo com a lei, votar é facultativo para analfabetos, os maiores de 70 anos e jovens que têm 16 e 17 anos. Pessoas com mais de 60 anos estão, ainda, incluídos no grupo de risco do novo coronavírus.