Saiba o que o eleitor do ES procura mais no Google sobre as eleições

Segundo a gigante de buscas, no seu painel de tendências, das perguntas relacionadas ao voto na última semana no Espírito Santo
, “Como votar?” dominou 36% das intenções, seguido por “Em quem votar”, com 9%, “Onde votar” (8%), e “Por que votar” (7%).
A saúde foi o tema mais pesquisado no Espírito Santo. Ela ficou na frente de educação e dos impostos.
Outra curiosidade foi o fato de na manhã deste sábado (28) ter explodido a procura pelo termo “pesquisa eleitoral vitória es”, sendo a segunda com maior ascensão na gigante de buscas, no início da tarde da véspera das eleições, perdendo somente para “pesquisa eleitoral caxias do sul”, no Rio Grande do Sul.
Apesar de ser realizadas em apenas quatro dos 78 municípios do Estado, as eleições no segundo turno mobilizam milhares de pessoas que estão à disposição da Justiça Eleitoral. Neste domingo (29), segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES)
, 15.215 mesários e colaboradores vão trabalhar. No primeiro turno aturaram 40.393 mesários e colaboradores em todo o Estado.
Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a Serra tem 813 locais de votação; é seguida por Vila Velha (790), Cariacica (660) e Vitória (638).