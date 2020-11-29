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Leonel Ximenes

Saiba o que o eleitor do ES procura mais no Google sobre as eleições

A pergunta "Como votar" lidera as buscas na ferramenta; saúde é o tema mais pesquisado

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

29 nov 2020 às 04:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A ferramenta ajuda o eleitor a se decidir
A ferramenta digital ajuda o eleitor a se decidir Crédito: Divulgação
Hoje (29) é dia do segundo turno das eleições nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, e mais de 1 milhão de eleitores irão às urnas para escolher os novos prefeitos. E uma pergunta foi a que teve mais destaque no site Google: “Como votar?”.
Segundo a gigante de buscas, no seu painel de tendências, das perguntas relacionadas ao voto na última semana no Espírito Santo, “Como votar?” dominou 36% das intenções, seguido por “Em quem votar”, com 9%, “Onde votar” (8%), e “Por que votar” (7%).
A saúde foi o tema mais pesquisado no Espírito Santo. Ela ficou na frente de educação e dos impostos.
Outra curiosidade foi o fato de na manhã deste sábado (28) ter explodido a procura pelo termo “pesquisa eleitoral vitória es”, sendo a segunda com maior ascensão na gigante de buscas, no início da tarde da véspera das eleições, perdendo somente para “pesquisa eleitoral caxias do sul”, no Rio Grande do Sul.

MAIS DE 15 MIL VÃO TRABALHAR NAS ELEIÇÕES

Apesar de ser realizadas em apenas quatro dos 78 municípios do Estado, as eleições no segundo turno mobilizam milhares de pessoas que estão à disposição da Justiça Eleitoral. Neste domingo (29), segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), 15.215 mesários e colaboradores vão trabalhar. No primeiro turno aturaram 40.393 mesários e colaboradores em todo o Estado.
Maior colégio eleitoral do Espírito Santo, a Serra tem 813 locais de votação; é seguida por Vila Velha (790), Cariacica (660) e Vitória (638).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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