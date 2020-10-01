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Tecnologia

A Gazeta integra novo sistema de distribuição de notícias do Google

O Google News Showcase, chamado Destaques no Brasil, vai facilitar o acesso dos usuários a conteúdos mais relevantes e de forma mais organizada. A Gazeta poderá indicar as reportagens que irão para essa espécie de 'vitrine'

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 08:48
Cards de A Gazeta no Google vão facilitar acesso e organizar notícias para os usuários
Cards de A Gazeta no Google vão facilitar acesso e organizar notícias para os usuários Crédito: Reprodução
A partir deste mês de outubro, os capixabas poderão acessar os conteúdos de A Gazeta através de um novo recurso que vai ajudá-los a navegar pelo mar de informações da internet, por meio do Google.
A Gazeta é um dos mais de 20 veículos do país, entre locais e nacionais, que vão compor o Google News Showcase, chamado Destaques no Brasil. É um novo tipo de experiência de notícias on-line que contará com curadoria editorial dos profissionais de A Gazeta para fornecer aos leitores mais informações sobre as histórias que importam.
"Pesquisas mostram que as pessoas andam se perdendo no mar de conteúdo que existe. Uma delas apontou que antes da pandemia havia 90 mil conteúdos de notícia disponíveis por dia.  A partir da Covid-19, passou a ter 90 mil por dia só sobre Covid-19. Não sabemos mais onde encontrar as coisas. A gente espera poder organizar e direcionar o usuário para um sistema de notícia mais consciente", diz Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google.
Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google
Andrea Fornes, diretora de parcerias de produtos de notícias para a América Latina do Google Crédito: Samuel k/Google/Divulgação
Nos painéis, as empresas poderão agrupar conteúdos que aparecem atualmente distantes no feed. Com isso, será mais fácil unir, por exemplo, matérias sobre um mesmo tema, desdobramentos de um fato importante ou acompanhar um pronunciamento em tempo real.

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O "Destaques" será formado por painéis de conteúdo que aparecerão no Google Notícias dos celulares Android (o recurso deve chegar em breve ao Google Notícias no iOS e ao Google Discover).
O usuário poderá "seguir" um veículo de notícia específico e, assim, receber com mais frequência aquele conteúdo. Os painéis que aparecerão no feed também serão influenciados pela localização geográfica e temas de interesse de cada um.
"O produto permite que a audiência de A Gazeta que usa o Google Notícias não apenas encontre mais facilmente nossas notícias, como tenha uma experiência superior, com o contexto mais premium, mais elaborado, que é o que diferencia o jornalismo de A Gazeta", aponta o diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede, André Furlanetto. Ele destaca ainda que esse projeto é mais um na longa trajetória de desenvolvimento de produtos entre a empresa e o Google.
Além do Brasil, o novo recurso também será apresentado ao público da Alemanha nesta quinta-feira. Em seguida, o acesso será expandido para outros países como Argentina, Canadá, Reino Unido e Austrália.

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Uma demanda antiga dos veículos de imprensa, o Google passará a remunerar as matérias que forem selecionadas na área de "Destaques".
"Entendemos que é um produto que vai beneficiar os usuários, porque terão conteúdo de altíssima qualidade, e é um produto que beneficia as publicações. Neste momento de crise causada pela Covid, em que todos os segmentos enfrentam um desafio enorme, entendemos que é uma forma de trabalhar juntos", afirma Fornes.
Além disso, clicando no conteúdo, o usuário é direcionado paro site do parceiro,  o que significa mais uma fonte de tráfego para os veículos.
No "Destaques" também será possível ler algumas matérias que estariam normalmente restritas aos assinantes. "Vamos liberar alguns artigos, oferecendo para os usuários experimentarem os conteúdos mais nobres. A expectativa é que, depois de conhecerem, tornem-se assinantes", aponta.

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Entre os parceiros que estarão presentes já no lançamento do projeto estão veículos nacionais como Estadão, Folha de S.Paulo, Revista Piauí, UOL e Veja, além de outros com cobertura local como Correio Braziliense, Estado de Minas, NSC Total e Gazeta do Povo.

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