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Inovação

A Gazeta e Google se unem em projeto pioneiro para produção de notícias

A ideia deste novo projeto é dar aos leitores conteúdos especiais, com apresentação aprofundada de temas complexos e de forte relevância

Publicado em 25 de Junho de 2020 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jun 2020 às 19:08
A Gazeta
A iniciativa visa ao fortalecimento do jornalismo profissional e, no Brasil, será tocada inicialmente por A Gazeta e pelo jornal Estado de Minas Crédito: A Gazeta
A produção diária de jornalismo local, com conteúdos especiais, colocou A Gazeta num rol de veículos de todo o mundo que darão início, até o fim deste ano, a um projeto pioneiro do Google, em países como Brasil, Alemanha e Austrália, de licenciamento e impulsionamento de notícias. Na prática, significa que o Google pagará pela produção de notícias e formatos inovadores.
A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (25). A iniciativa visa ao fortalecimento do jornalismo profissional e, no Brasil, será tocada inicialmente por A Gazeta e pelo jornal Estado de Minas. Estamos focando uma gama diversa e ampla, com atenção especial para noticiário local, tentando nos concentrar em publishers que se dedicam à cobertura jornalística de qualidade sobre assuntos que importam para a comunidade, explicou o vice-presidente de Produto do Google News, Brad Brender, em entrevista à Folha de S. Paulo.
O diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, cita que a aproximação com o Google vem se acentuando há meses, e alguns programas como o AMP, o voice assistant e o web stories já são realidade para os leitores de A Gazeta, que têm uma experiência mais rica ao navegar no site de notícias.
"Com esse histórico e a relação institucional próxima que A Gazeta sempre teve com o Google, fomos convidados a participar desse piloto mundial do novo produto. Estamos confiantes que teremos mais um sucesso. E sucesso, para nós, é oferecer ao público capixaba um site de classe internacional em conteúdo, tecnologia e experiência do usuário", frisou Furlanetto.

VALORIZAÇÃO DO JORNALISMO

Na Rede Gazeta, os times Digital, de Produto e a Redação A Gazeta/CBN estão envolvidos com a iniciativa, que deve ser lançada no final do ano nas ferramentas Discover e Google News. A editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, destaca que existe muita discussão atualmente sobre como os conteúdos jornalísticos devem ser valorizados e monetizados. "O Google deu o primeiro passo no caminho de valorização do jornalismo relevante e de credibilidade ao firmar essa parceria com jornais de todo mundo. Para o site de A Gazeta, é um momento de suma importância e que reforça um dos pilares firmados no lançamento em outubro do ano passado: estar na vanguarda do jornalismo digital", afirma.
Conforme frisa o o vice-presidente de Produto do Google News, a ideia deste novo projeto é justamente dar aos leitores conteúdos especiais, com apresentação aprofundada de temas complexos e de forte relevância: "Estamos planejando pagar pelo que estamos chamando de 'extended metering' (medição estendida), que é dar acesso a conteúdo de paywall, para que os usuários possam ir além dele e ter a oportunidade de se tornarem clientes fiéis, potencialmente assinantes, disse Brender.
"É uma forma de a gente ter uma espécie de vitrine de nossos assuntos mais importantes diariamente no maior buscador mundial de informações. As pessoas podem achar que isso já ocorria com as matérias que são buscadas no Google, mas desta vez, esse tipo de painel de notícias que o Google irá criar terá as matérias que A Gazeta julga mais importante, informa Elaine Silva.

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