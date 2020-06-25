A Gazeta e Google se unem em projeto pioneiro para produção de notícias

A iniciativa visa ao fortalecimento do jornalismo profissional e, no Brasil, será tocada inicialmente por A Gazeta e pelo jornal Estado de Minas Crédito: A Gazeta

A produção diária de jornalismo local, com conteúdos especiais, colocou A Gazeta num rol de veículos de todo o mundo que darão início, até o fim deste ano, a um projeto pioneiro do Google, em países como Brasil , Alemanha e Austrália, de licenciamento e impulsionamento de notícias. Na prática, significa que o Google pagará pela produção de notícias e formatos inovadores.

A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (25). A iniciativa visa ao fortalecimento do jornalismo profissional e, no Brasil, será tocada inicialmente por A Gazeta e pelo jornal Estado de Minas. Estamos focando uma gama diversa e ampla, com atenção especial para noticiário local, tentando nos concentrar em publishers que se dedicam à cobertura jornalística de qualidade sobre assuntos que importam para a comunidade, explicou o vice-presidente de Produto do Google News, Brad Brender, em entrevista à Folha de S. Paulo.

O diretor de Marketing e Desenvolvimento Digital da Rede Gazeta, André Furlanetto, cita que a aproximação com o Google vem se acentuando há meses, e alguns programas como o AMP, o voice assistant e o web stories já são realidade para os leitores de A Gazeta, que têm uma experiência mais rica ao navegar no site de notícias.

"Com esse histórico e a relação institucional próxima que A Gazeta sempre teve com o Google, fomos convidados a participar desse piloto mundial do novo produto. Estamos confiantes que teremos mais um sucesso. E sucesso, para nós, é oferecer ao público capixaba um site de classe internacional em conteúdo, tecnologia e experiência do usuário", frisou Furlanetto.

VALORIZAÇÃO DO JORNALISMO

Na Rede Gazeta, os times Digital, de Produto e a Redação A Gazeta/CBN estão envolvidos com a iniciativa, que deve ser lançada no final do ano nas ferramentas Discover e Google News. A editora-chefe da Redação A Gazeta/CBN, Elaine Silva, destaca que existe muita discussão atualmente sobre como os conteúdos jornalísticos devem ser valorizados e monetizados. "O Google deu o primeiro passo no caminho de valorização do jornalismo relevante e de credibilidade ao firmar essa parceria com jornais de todo mundo. Para o site de A Gazeta, é um momento de suma importância e que reforça um dos pilares firmados no lançamento em outubro do ano passado: estar na vanguarda do jornalismo digital", afirma.

Conforme frisa o o vice-presidente de Produto do Google News, a ideia deste novo projeto é justamente dar aos leitores conteúdos especiais, com apresentação aprofundada de temas complexos e de forte relevância: "Estamos planejando pagar pelo que estamos chamando de 'extended metering' (medição estendida), que é dar acesso a conteúdo de paywall, para que os usuários possam ir além dele e ter a oportunidade de se tornarem clientes fiéis, potencialmente assinantes, disse Brender.