Rede Gazeta celebra a diversidade com a campanha #somosdiversos

A Rede Gazeta está preparando uma campanha especial para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, que acontece no próximo 28 de junho. O jornalista e escritor Jace Theodoro, a ortodontista especialista em odontologia estética Mariana Laranja e a drag queen Samantha Brocks são alguns dos nomes que deram voz à iniciativa #somosdiversos, compartilhando com o público suas trajetórias e êxitos de cidadãos LGBTQ no Estado.
A campanha propõe uma reflexão às pessoas sobre o que é motivo de orgulho em suas próprias histórias, sob diferentes aspectos. Os depoimentos vão ao ar a partir do dia 26, na tela da TV Gazeta e também nas redes sociais da Rede Gazeta.