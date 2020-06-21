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Renata Rasseli

Rede Gazeta celebra a diversidade com a campanha #somosdiversos

Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, a Rede preparou uma campanha especial com depoimentos que vão ao ar a partir do dia 26, na TV Gazeta e também nas redes sociais da Rede Gazeta

Públicado em 

21 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Jace Theodoro
Jace Theodoro Crédito: Reprodução
A Rede Gazeta está preparando uma campanha especial para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT+, que acontece no próximo 28 de junho. O jornalista e escritor Jace Theodoro, a ortodontista especialista em odontologia estética Mariana Laranja e a drag queen Samantha Brocks são alguns dos nomes que deram voz à iniciativa #somosdiversos, compartilhando com o público suas trajetórias e êxitos de cidadãos LGBTQ no Estado.
Mariana Laranja
Mariana Laranja Crédito: Acervo Pessoal
A campanha propõe uma reflexão às pessoas sobre o que é motivo de orgulho em suas próprias histórias, sob diferentes aspectos. Os depoimentos vão ao ar a partir do dia 26, na tela da TV Gazeta e também nas redes sociais da Rede Gazeta.
Samantha Brocks
Samantha Brocks Crédito: Reprodução/instagram

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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