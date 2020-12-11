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Prefeito eleito

Delegado é escolhido como secretário de Segurança de Pazolini em Vitória

Prefeito eleito, que é delegado, escolheu o também delegado de Polícia Ícaro Ruginski como secretário municipal de Segurança Pública para a Capital. Ele foi o primeiro nome anunciado por Pazolini
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 17:14

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 17:14

Delegado de Polícia Ícaro Ruginski foi o 1º secretário anunciado para a equipe de Lorenzo Pazolini
Delegado de Polícia Ícaro Ruginski foi o 1º secretário anunciado para a equipe de Lorenzo Pazolini Crédito: Ana Clara Morais
O prefeito eleito de VitóriaLorenzo Pazolini (Republicanos) anunciou, nesta sexta-feira (11), o primeiro nome que vai compor seu secretariado. O delegado de Polícia Ícaro Ruginski será secretário municipal de Segurança Pública da Capital, a partir de 2 de janeiro. Atualmente, ele está na chefia da Superintendência de Polícia Regional Norte.
Ruginski faz parte da equipe de transição de Pazolini e é o primeiro a ter o nome confirmado como secretário. O prefeito eleito, que também é delegado de Polícia, afirmou que a primeira nomeação ser do secretário de Segurança Pública demonstra que a pasta é a prioridade dessa gestão.
Além do prefeito eleito e do futuro secretário, apenas a vice-prefeita eleita, Capitã Estéfane, esteve no anúncio.
"Enquanto o Estado registra altas nos números de violência, a área comandada pelo doutor Ícaro tem uma viés decrescente. Isso o credencia para assumir a secretaria de Segurança Pública de Vitória, para atuar junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, integrando com o trabalho da vice-prefeita Capitã Estéfane e, também, com a Polícia Federal para a implantação de um setor de inteligência na Guarda Municipal", assinalou Pazolini.
O futuro secretário colocou como prioridade a integração da Guarda Municipal com as demais forças de segurança pública, mas atuando como protagonista. "Nosso objetivo é pacificar e motivar nossos servidores da Guarda Municipal. Prioridade é integrar a Guarda Municipal aos demais órgãos de segurança pública, equipar e qualificar para torná-la protagonista da segurança pública no município". 
Ruginski afirmou, ainda, que desde o início acompanhou a campanha de Pazolini e participou da elaboração do plano de governo do republicano. "Nosso objetivo sempre foi o mesmo", pontuou. Ruginski e Pazolini entraram juntos na Polícia, em 2007. "Ícaro é da minha turma de formação e também conheceu a Capitã Estéfane ao longo dessa trajetória (na polícia). É alguém da nossa extrema confiança", apontou o prefeito eleito.
Delegado de Polícia Ícaro Ruginski foi o 1º secretário anunciado para a equipe de Lorenzo Pazolini
Pazolini anunciou o nome do delegado de Polícia Ícaro Ruginski, como seu secretário a Prefeitura de Vitória, junto com a vice-prefeita eleita, Capitã Estéfane Crédito: Ana Clara Morais
O delegado é formado em Direito pela UNIP e pós-graduado em Gestão de Segurança Pública pela Estácio de Sá.  Na Polícia Civil comandou a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (atual DENARC) e atuou no Núcleo de Repressão às Organizaçãos Criminosas (Nuroc), no Distrito Policial de Jardim Camburi, do Horto e na Delegacia Regional de Vitória. Em 2019, Ruginski fez o curso de formação para Delegado da Polícia Federal.
Na chefia da Superintendência de Polícia Regional Norte, ele esteve em casos de repercussão no Estado este ano, como o da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio e engravidou, em São Mateus  no qual Pazolini também atuou  e a Operação Caim, realizada para diminuir a criminalidade e o tráfico de drogas no Espírito Santo. Ruginski estava de férias para compor a equipe de transição em Vitória. 
Pazolini adiantou que na próxima semana deve ser oficializado o nome de outros secretários que vão atuar em sua gestão, além do subsecretário que auxiliará Ruginski na Segurança Pública.

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