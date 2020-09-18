Vitória deve receber maior participação de ICMS em 2021

Vista aérea do bairro Enseada do Suá em Vitória: Capital se mantém no topo da distribuição de recursos Crédito: Luciney Araújo

O governo do Espírito Santo publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (18) o valor provisório do Índice de Participação dos Municípios (IPM), prevendo a parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que será distribuído para cada uma das 78 cidades do Estado. A cada ano, 25% de todo o ICMS arrecadado pelo Estado é repassado aos municípios.

Em 2021, Vitória continuará sendo a que vai receber a maior fatia dos recursos, posto que já era da Capital em 2020. Mas, além de manter a posição no topo, o município vai aumentar os ganhos em 2,21%, com o IPM passando de 15,311 para 15,649 no índice.

A Serra vai continuar também tendo a segunda maior participação. No entanto, o peso da cidade caiu no indicador, passando de 14,13 em 2020 para 13,29 em 2021.

Cariacica conseguiu subir do quarto colocado para a terceira posição e pode receber 6,572 em 2021 contra os 5,991 de 2020. Linhares, que perdeu lugar para a cidade da Grande Vitória, deve ser contemplado com a quarta maior fatia dessa distribuição, ficando com 5,579 contra os 6,163 do ano anterior. Vila Velha é a quinta (5,579).

Já Piúma, Jerônimo Monteiro, Bom Jesus do Norte, Divino de São Lourenço e Ibitirama vão receber os menores percentuais.

Veja quanto cada cidade deve receber:

A divulgação desse índice permite que as administrações municipais possam se organizar e prever quanto deverão receber em repasses de ICMS em 2021, destacou o secretário de Estado da Fazenda, Rogelio Pegoretti.

COMO É FEITO O CÁLCULO

De acordo com o gerente de Arrecadação e Cadastro da Sefaz, Leandro Kuster, o IPM dos municípios é composto por uma série de fatores. Leva-se em conta o Valor Adicionado Fiscal (VAF) que as empresas geraram em cada localidade, participando com 75% do cálculo. Também é levada em conta a quantidade de propriedades rurais em cada cidade; a comercialização de produtos agrícolas realizada por produtores rurais dos municípios e a área geográfica da cidade, explicou.

Meio por cento é dividido de forma direta (igual para todos) entre os 10 municípios com maiores VAFs. Tiveram os maiores VAFs em 2019 e participaram deste rateio Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Aracruz, Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim, Anchieta e Viana. Outros 6,50% são divididos entre os 68 municípios que não tiveram os maiores VAFs e estão vinculados a investimentos e parcerias em saúde e saneamento.

Os municípios têm 30 dias para entrarem com recurso contra o IPM provisório caso detectem algum erro. Nestes 30 dias as administrações municipais também podem incluir as notas fiscais de produtores emitidas nos últimos 5 anos e que não tenham sido incluídas no sistema próprio para isso (SICOP).