Casagrande: ES começa a recuperar arrecadação e vai ampliar investimentos

Se você olhar bem, vai ver que os nossos melhores indicadores são em áreas em que tivemos continuidade de políticas públicas, como na educação, onde desde 2011 estamos indo bem no Ideb; e na solidez fiscal, que somos nota "A" no Tesouro Nacional desde 2012. A nossa fragilidade é nas áreas em que não houve sequência e que teve interrupção de investimentos, como na segurança pública e também na infraestrutura. É importante as políticas terem continuidade, independente de quem esteja. Estamos retomando o Estado Presente e com um grande volume de investimentos na área de segurança, nas unidades policiais, viaturas, concluindo e ampliando contratações. Retomamos os investimentos na segurança para dar um oxigênio e motivar novamente o profissional de segurança no seu dever. Além disso, é da minha postura acompanhar de perto a área de segurança pública, acompanhando os indicadores, cobrando resultados. Isso é fundamental. E, para isso, é preciso também fazer maiores investimentos, como estamos fazendo.