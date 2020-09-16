Assembleia aprova prorrogação de prazo para pagar IPVA no ES

Segunda Ponte com trânsito congestionado Crédito: Vitor Jubini

O prazo inicial para pagamento, seja em cota única ou parcelamento, já venceu, mas nem todos quitaram o débito até o momento. A iniciativa agora segue para análise do governador Renato Casagrande (PSB)

O novo texto permite aos devedores pagar o IPVA deste ano até 30 de dezembro, sem a cobrança das penalidades e dos acréscimos previstos na legislação atual. As regras para aplicação das mudanças na lei deverão ser fixadas em regulamento do Poder Executivo.

Caso o projeto seja sancionado pelo chefe do Executivo estadual, as modificações vão passar a valer na data da publicação em diário oficial.

Quem não teve condições de pagar o IPVA vai poder pagar até o final do ano sem multas em virtude do momento difícil por que estamos passando. Este projeto vai ter um impacto social, ressaltou o autor da proposta, deputado Dr. Emílio Mameri (PSDB).

PREVISÃO É QUE GOVERNADOR SANCIONE, DIZ SECRETÁRIO