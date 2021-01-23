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Contra a Covid-19

Começa a distribuição das doses de vacina AstraZeneca / Oxford no Brasil

A equipe da Fiocruz começou a liberar os caminhões que vão levar os dois milhões de doses recebidos da Índia para os Estados brasileiros
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2021 às 15:18

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 15:18

Vacina de Oxford chegou ao Brasil e seguirá para o Rio de Janeiro
Vacina de Oxford chegou ao Brasil e seguirá para o Rio de Janeiro Crédito: Ministério da Saúde
Depois de passar toda a madrugada preparando as doses das vacinas AstraZeneca/Oxford contra a Covid-19, que chegaram na noite de sexta-feira (22) ao Rio de Janeiro, a equipe da Fiocruz começou a liberar os caminhões que vão levar os dois milhões de doses recebidos da Índia para os Estados brasileiros.
Não foi divulgado o destino do primeiro caminhão - porém, pelas imagens da Globo News, foi possível ver que ele se dirigiu a uma empresa de logística. O Ministério da Saúde também não informou o volume carregado. O veículo que saiu da Fiocruz trafegava sob escolta.

Desde a madrugada, as vacinas compradas pelo governo brasileiro do Instituto Serum, da Índia, passaram por um processo de análise para checagem de segurança e etiquetadas em português, que continuou na parte da manhã. 

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As doses de vacinas contra o coronavírus chegaram à noite no Rio, na base aérea anexa ao aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador (zona norte da cidade), trazidas em avião que partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Elas foram desenvolvidas pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca e precisam ser conservadas sob temperatura entre 2ºC e 8ºC.

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