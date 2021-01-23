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Imunização

Rio avalia usar lote de Astrazeneca e aguardar produção para dar 2ª dose

Secretaria de Saúde avalia a ação já que a segunda dose pode ser dada em até três meses, quando o secretário de Saúde, estima que a vacina já esteja sendo produzida no país.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 jan 2021 às 12:50

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 12:50

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) Rio de Janeiro avalia distribuir todas as doses da vacina Astrazeneca que serão recebidas neste sábado de uma única vez, já que a segunda dose pode ser dada em até três meses, quando o secretário de Saúde, Carlos Alberto Chaves, estima que a vacina já esteja sendo produzida no Brasil.
O mesmo não pode ser feito com a Coronavac, informa a SES, que precisa ter a segunda dose ministrada em até 21 dias. "Para saber se vão ser dadas todas as doses ou não, precisamos saber o volume que será destinado ao Estado", esclareceu uma assessora da SES.
Hoje, o secretário se encontra com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na Fiocruz, quando saberá quantas doses serão destinadas ao Estado. Segundo a secretaria, toda logística já está pronta para a distribuição da vacina.
"A SES já está com toda a logística aérea e terrestre preparada para que as vacinas sejam disponibilizadas aos 92 municípios a partir da manhã da próxima segunda-feira (25/01)", informou.
A Secretaria ressalta que a definição dos grupos prioritários para esta fase da vacinação será estabelecida pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde. O critério para distribuição das doses aos municípios é a base populacional, informou a SES.

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