Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Coronavírus: ES registra mais 24 mortes e 858 novos casos em 24 horas

Estado já contabiliza um total de 5.658 mortes provocadas pela doença e 284.854 pessoas infectadas, segundo Painel Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2021 às 17:13

Publicado em 23 de Janeiro de 2021 às 17:13

Coronavírus
Coronavírus Crédito: Pixabay
O Espírito Santo registrou mais 24 mortes e 858 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde deste sábado (23).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.658 mortes provocadas pela doença e 284.854 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 38.151 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (35.308), Vitória (31.902) e Cariacica (23.091).

Veja Também

Covid-19: Vitória volta para o risco baixo em novo mapa

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.767 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.235.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 265.640. Em 24 horas, 366 pessoas se curaram da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 861 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.

Veja Também

ES vai receber 35,5 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca neste domingo

ES não tem registro de reação alérgica à vacina contra a Covid-19

Mais de 9 mil pessoas foram vacinadas contra a Covid-19 no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Rafael Furlanetti, Karine Andrade, Bartira, Nelson Teixeira, Diego Barreto e Ana Carolina Nomura Barreto
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados