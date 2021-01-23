Coronavírus: ES registra mais 24 mortes e 858 novos casos em 24 horas

O Espírito Santo registrou mais 24 mortes e 858 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. Os dados são do Painel Covid-19, atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgados na tarde deste sábado (23).
Com isso, o Estado contabiliza um total de 5.658 mortes provocadas pela doença e 284.854 pessoas infectadas. O município de Vila Velha, com 38.151 registros, mantém o maior número de moradores diagnosticados com Covid-19. Em seguida, estão Serra (35.308), Vitória (31.902) e Cariacica (23.091).
Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.767 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.235.
A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 265.640. Em 24 horas, 366 pessoas se curaram da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 861 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.