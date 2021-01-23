Coronavírus: ES registra mais 24 mortes e 858 novos casos em 24 horas

Entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking, com 4.767 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.235.

A quantidade de curados em todo o Estado também subiu, chegando a 265.640. Em 24 horas, 366 pessoas se curaram da doença. A taxa de letalidade da Covid-19 se mantém 2%, e mais de 861 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.