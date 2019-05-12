Funerária atrasa e enterro é feito às escuras em Cariacica

Aposentado é enterrado com cemitério fechado Crédito: Ludson Cavatti

Cemitério de Novo Brasil, em Cariacica, teve que ser realizado no escuro, com o auxílio de lanternas de celulares no último sábado (18). O serviço da funerária contratada atrasou. Segundo familiares do aposentado de 79 anos que estava sendo velado, o coveiro do local já tinha até ido embora e teve que voltar depois que a funerária chegou para o sepultamento. Um enterro node Novo Brasil, em, teve que ser realizado no escuro, com o auxílio de lanternas de celulares no último sábado (18). O serviço da funerária contratada atrasou. Segundo familiares do aposentado de 79 anos que estava sendo velado, o coveiro do local já tinha até ido embora e teve que voltar depois que a funerária chegou para o sepultamento.

De acordo com o professor Ludson Cavatti, de 36 anos, que acompanhou o sepultamento, o enterro foi realizado no escuro após o cemitério ser fechado e fora do horário do coveiro. "O coveiro já tinha até ido embora e voltou para nos ajudar. Não tinha luz na rua, estava tudo escuro, precisamos usar lanterna de celular. Além do mais, para chegar até o local foi difícil, já que tivemos que levar o caixão por uma descida, em plena véspera do Dia das Mães. O sofrimento foi acompanhado pela revolta", relatou.

De acordo com Ludson, a justificativa dada pela prestadora de serviço foi que o carro da empresa havia quebrado. No entanto, a família não teria sido informada do problema, além de não ter sido atendida por telefone pela terceirizada.

negligência. Um familiar do falecido chegou a ajudar a enterrar, eu nunca imaginei ver isso. Fui acompanhar minha noiva, o familiar era dela, e eu mesmo fiquei muito aborrecido com a falta de providências", contou. "Entre 15 e 20 pessoas ficaram aguardando, sendo que dentre elas havia idosos, pessoas frágeis. Isso tudo foi. Um familiar do falecido chegou a ajudar a enterrar, eu nunca imaginei ver isso. Fui acompanhar minha noiva, o familiar era dela, e eu mesmo fiquei muito aborrecido com a falta de providências", contou.

Ludson ainda comentou que a família do aposentado pretende registrar a ocorrência na polícia e processar a funerária. "Foi comovente, acho que faltou humanidade. Não foi só a prestação de um serviço que falhou", finalizou o professor.

O OUTRO LADO

O proprietário da funerária localizada no município de Vila Velha , que preferiu não se identificar, contou que, ao contrário do que é afirmado pela família do morto, foi mantido contato com os contratantes do serviço a todo o momento. "O que aconteceu foi que o sepultamento estava marcado para ter início às 16h. Nós dispomos de áudio trocando informações com os parentes do falecido para comprovar que os deixamos avisados do problema que tivemos com nosso veículo", afirmou.

De acordo com ele, um funcionário da prestadora de serviço avisou, por volta de 14h45 do sábado, que teria havido uma pane no carro disponibilizado para atender ao sepultamento do aposentado. Além disso, o outro automóvel da funerária estava na Bahia, não podendo ser utilizado. "Entrei em contato com o mecânico, que constatou entrada de ar no sistema e logo resolveu o problema. Houve sim um atraso de no máximo 40 minutos na chegada ao cemitério, mas avisamos à família. O corpo chegou por volta das 16h50 e o local deveria estar aberto até 17h. O coveiro já havia ido embora, mas esperamos ele retornar e demos suporte à família para levar o caixão. Nunca em 20 anos de profissão eu recebi uma só reclamação, foi apenas um imprevisto", desabafou.