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Crime na Serra

Dono de funerária usava carro roubado para transporte de cadáveres

O dono do veículo, que é de Minas Gerais, acionou a delegacia após receber multas registradas no Espírito Santo

Publicado em 09 de Agosto de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2018 às 18:08
Roberto Pereira Lage, de 39 anos foi preso em Carapina, na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil
A equipe da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) realizou nesta quinta-feira (9) a prisão de um homem identificado como Roberto Pereira Lage, de 39 anos, em Carapina, na Serra. Ele é acusado de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A denúncia surgiu do próprio proprietário do veículo, que é de Minas Gerais, e entrou em contato com a delegacia após receber multas registradas no Espírito Santo.
Roberto estava em liberdade condicional por crime de tráfico de drogas. O homem foi detido com um veículo adulterado e com restrição de furto no Apart Hospital, na Serra. O veículo estava sendo utilizado para transportar cadáveres por meio de uma funerária de propriedade do detido, que teria sido fechada no final de 2017.
Carro com restrição de roubo e furto era usado para transportar cadáveres Crédito: Glacieri Carrareto
O delegado Ícaro Ruginski, titular da DFRV, informou em coletiva de imprensa realizada nesta quinta (9), que o homem declarou em depoimento que teria adquirido o veículo de um desconhecido sem receber nenhuma documentação, e que ele teria pago o valor de 25 mil reais pelo carro. "Esse veículo tem restrição de furto e roubo. Esse roubo foi realizado por dois indivíduos de bicicleta, que abordaram um motorista de aplicativo e levaram o carro", explicou o delegado.
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O titular também explicou que os investigadores têm a informação de que Roberto estaria utilizando o veículo para transporte de droga, mas que essa informação ainda está sendo investigada.
"A equipe da DFRV vem agindo constantemente e recuperando veículos que estão nesta situação. Quem recebe em casa uma multa deste tipo ou de um veículo que não é seu, deve procurar a delegacia para registrar a ocorrência", aconselhou Ícaro Ruginski.
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