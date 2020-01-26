Com gol no apagar das luzes, Vasco vence o Boavista no Kleber Andrade

A vitória era mais que necessidade e o Vasco sofreu para conseguir vencer a primeira no ano. O Time da Colina e a torcida só puderam comemorar já no fim do jogo, com um gol de Cano aos 49 minutos do segundo tempo no Kleber Andrade, em Cariacica, na noite deste sábado (25).
PRIMEIRO TEMPO
Debaixo de uma chuva fina e incessante que Boavista e Vasco deram o pontapé inicial para o confronto válido pela terceira rodada da Taça Guanabara. Pressionado pela derrota para o Flamengo na rodada passa e sem balançar as redes nos dois jogos feitos, o Time da Colina começou pressionando, mas Marrony chutou para fora a primeira boa chance do jogo.
Aos 11 minutos, o Vasco perdeu ótima chance em contra-ataque. Talles Magno deu lindo passe para Marrony, mas o atacante adiantou demais a bola ao sair cara a cara com o goleiro adversário.
De fato era fácil entender porque o Vasco não marcou gols na temporada até aqui, o time sofria demais para criar e pouco assustou à meta do Boavista até a parada técnica, aos 20 minutos, e na volta dela.
Aos 30, o time de Saquarema assustou em cabeçada de Elivelton que passou perto do gol de Fernando Miguel após cobrança de escanteio pela esquerda. O goleiro vascaíno apenas observou a bola sair com perigo.
O lance acordou o Vasco, que chegou em finalização de Talles Magno aos 33. A bola, contudo, desviou na zaga e saiu rente à trave direita do goleiro. O lance, porém, foi invalidado por impedimento.
Aos 40 minutos surgiu a melhor chance do jogo e ela foi do Boavista. Em boa descida pela esquerda, Caio Dantas recebeu dentro da área, mas chutou em cima de Fernando Miguel. O lance foi o último de perigo na etapa inicial.
No fim do primeiro tempo, a torcida cobrou que o time jogasse e vaiou a equipe assim que o árbitro deu fim aos 45 minutos iniciais no Kleber Andrade.
SEGUNDO TEMPO
Na volta do intervalo o Vasco não voltou bem, especialmente Talles Magno. A joia da Colina errou todas as jogadas que tentou nos primeiros minutos. O Cruz-Maltino só conseguia chegar com algum perigo em escanteios, porém não aproveitava as jogadas de bola parada.
A bola parada era a única foram com queno Vasco chegava. Aos 17, Gabriel Pec cobrou falta da intermediária para cabeçada perigosa de Talles Magno. A bola saiu muito perto da trave direita de Kleber. Pouco depois o goleiro do Boavista salvou o time em defesa arrojada.
Aos 30, quase o gol vascaíno. Em uma jogada truncada na área do rival, Talles Magno por pouco não conseguiu uma casquinha na bola que ia em direção à meta do Boavista, mas a zaga do time da região dos Lagos cortou para escanteio.
Com o zero insistindo no placar, a torcida pediu pela entrada do atacante Ribamar. Atendendo aos pedidos vindos da arquibancada, Abel Braga pôs o jogador em campo no lugar de Talles Magno. A mudança deixou os torcedores irados com a saída do jovem do gramado. Na sequência da troca, gritos de "burro" foram entoados para o treinador.
Já nos acréscimos o Boavista só não marcou porque o chute de Luís Soares explodiu no travessão. E como diz o ditado, quem não faz, leva.
Em boa descida pela esquerda, Gabriel Pec centrou na cabeça de Cano. O atacante não desperdiçou e testou firme para decretar a primeira vitória vascaína no ano. De quebra, foi o primeiro gol dele e do time na temporada em três jogos oficiais.
Na próxima rodada, a quarta, o Vasco recebe o Resende, em São Januário, na quinta-feira, às 19h15.
BOAVISTA 0 x 1 VASCO
Boavista: Klever; Wellington Silva, Victor Pereira, Elivelton e Jean Victor; Fernando Bob, Erick Flores eMichel; Jefferson Renan (Luís Soares), Tartá (Gabriel Cassimiro) e Caio Dantas (Renan Donizete). Técnico: Paulo Bonamigo.
Vasco: Fernando Miguel; Yago Pikachu, Werley, Leandro Castan e Henrique; Bruno Gomes, Raul (Vinícius) e Juninho (Gabriel Pec); Marrony, Talles Magno (Ribamar) e German Cano. Técnico: Abel Braga.
- Arbitragem: Alex Gomes Stefano (Ferj)
- Gol: German Cano, aos 49 minutos do 2° tempo.
- Estádio: Kleber Andrade (Cariacica)