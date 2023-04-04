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Leonel Ximenes

Secretário de Casagrande critica pacote de Lula: “Os pobres perdem”

"A carga tributária terá de aumentar muito para cumprir essa regra", previu o aliado do governador

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

04 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sem arcabouço fiscal, o risco é a inflação crescer junto com a dívida pública
As linhas gerais do arcabouço fiscal foram apresentadas no dia 30 de março Crédito: Freepik
O mais liberal dos secretários do governador Renato Casagrande (PSB) não gostou do pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Felipe Rigoni, que comanda a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, afirmou que no arcabouço fiscal, a presentado pelo governo federal, “há apenas uma certeza de aumento de carga tributária e possivelmente estão contando com a inflação para cumprir a regra”. E vaticinou: “Quem perde? Os pobres do Brasil novamente”.
Ex-deputado federal e atual presidente estadual do União Brasil, Rigoni criticou o arcabouço fiscal do governo Lula a partir de um artigo publicado pelos economistas Marcos Mendes e Marcos Lisboa, que fizeram uma avaliação preliminar da nova regra fiscal apresentada pelo governo federal em 30 de março.

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“Impressiona a ausência completa de revisão de gastos e priorização dos investimentos e programas”, afirmou Rigoni, que não parece otimista com o futuro do arcabouço fiscal do presidente Lula (PT).
Felipe Rigoni
O secretário estadual do Meio Ambiente, Felipe Rigoni Crédito: Carlos Alberto Silva
“A regra fiscal proposta pelo governo federal, apesar de apontar para uma possível estabilização da dívida, trazendo princípios contracíclicos, o que é muito bom, está complexa demais e me parece muito difícil de ser cumprida”, previu.
Nas suas redes sociais, o secretário de Casagrande concluiu reforçando seu pessimismo. “Uma conclusão é muito clara: a carga tributária terá de aumentar muito para cumprir essa regra, uma vez que cortes de gastos primários não serão feitos por este governo!” (assim mesmo, com sinal de exclamação).
E o governador Casagrande, será que concorda com o seu secretário de Meio Ambiente em relação ao pacote fiscal do presidente Lula?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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