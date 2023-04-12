Acesso caótico ao Pico da Bandeira: Casagrande promete acionar Marina Silva

O governador Renato Casagrande (PSB) prometeu entrar em contato com a ministra do Meio Ambiente
, Marina Silva (Rede), para discutir uma forma de ajudar a melhorar a estrada que dá acesso ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.
Como a coluna mostrou
, o acesso à terceira maior montanha do país, pelo lado do Espírito Santo, está precisando de reparos urgentes. Por causa da chuva e da falta de manutenção, a estrada que leva ao pico de 2.892 metros está impossibilitando carros convencionais de acessar o acampamento mais próximo para a subida da montanha.
Em resposta formal a um turista que recentemente esteve no local, a administração do Parque Nacional do Caparaó admitiu que a situação é precária, afirmou que não tem recursos para resolver o problema e informou que pediu ajuda às Prefeituras de Dores do Rio Preto (ES) e Espera Feliz (MG).
Ouvido pela coluna, o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, confirmou o pedido de ajuda da direção do Parque Nacional do Caparaó, mas ponderou que a prioridade neste momento é consertar as estradas vicinais do município por onde passam os veículos levando estudantes das redes estadual e municipal de ensino. Ele disse que poderá ajudar a consertar a estrada entre maio e junho.