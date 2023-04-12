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Leonel Ximenes

Acesso caótico ao Pico da Bandeira: Casagrande promete acionar Marina Silva

Governador vai pedir à ministra do Meio Ambiente ajuda para consertar a estrada que dá acesso à terceira maior montanha do país

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 02:11

Públicado em 

12 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O acesso ao Pico da Bandeira será tema de conversa entre Marina e Casagrande
O acesso ao Pico da Bandeira será tema de conversa entre Marina e Casagrande Crédito: Redes sociais
O governador Renato Casagrande (PSB) prometeu entrar em contato com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), para discutir uma forma de ajudar a melhorar a estrada que dá acesso ao Pico da Bandeira, no Parque Nacional do Caparaó.
Como a coluna mostrou, o acesso à terceira maior montanha do país, pelo lado do Espírito Santo, está precisando de reparos urgentes. Por causa da chuva e da falta de manutenção, a estrada que leva ao pico de 2.892 metros está impossibilitando carros convencionais de acessar o acampamento mais próximo para a subida da montanha.
O presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (Podemos), enviou um documento ao governador pedindo ajuda. “O referido parque é um dos destinos mais procurados pelos adeptos do montanhismo no Brasil”, destacou o parlamentar no ofício enviado ao Palácio Anchieta.
Em resposta formal a um turista que recentemente esteve no local, a administração do Parque Nacional do Caparaó admitiu que a situação é precária, afirmou que não tem recursos para resolver o problema e informou que pediu ajuda às Prefeituras de Dores do Rio Preto (ES) e Espera Feliz (MG).
Ouvido pela coluna, o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, de Dores do Rio Preto, confirmou o pedido de ajuda da direção do Parque Nacional do Caparaó, mas ponderou que a prioridade neste momento é consertar as estradas vicinais do município por onde passam os veículos levando estudantes das redes estadual e municipal de ensino. Ele disse que poderá ajudar a consertar a estrada entre maio e junho.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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