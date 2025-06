Conteúdo de Marca

Conheça a pneumapsicanálise, abordagem terapêutica que une mente e fé no tratamento emocional

Tendo como base a psicanálise clássica, a pneumapsicanálise está focada em ajudar pacientes que buscam aperfeiçoamento de mente e espírito

Produzido Por Estúdio Gazeta Esse conteúdo é pago por um anunciante e produzido pelo Estúdio Gazeta.

Saiba mais em negocios.redegazeta.com.br/estudiogazeta Apresentado Por Atenção Especializada em Pneumapsicanálise (AEP)

Publicado em 30 de junho de 2025 às 18:02

A Atenção Especializada em Pneumapsicanálise, AEP, vem se destacando com uma abordagem integrativa que une espiritualidade e ciência. Crédito: Divulgação/AEP

Atualmente, uma das palavras-chave que vem regendo as novas tendências de comportamento da sociedade é o bem estar. Emocional, físico ou espiritual, cada vez mais pessoas estão preocupadas em conciliar os cuidados entre o corpo e a mente para obter melhor qualidade de vida. >

Em meio a esse crescente interesse, a Atenção Especializada em Pneumapsicanálise, AEP, vem se destacando com uma abordagem integrativa que une espiritualidade e ciência. Criada há 39 anos por Ullysses Moreira dos Santos, médico psiquiatra, a empresa usa a pneumapsicanálise como forma de alcançar a saúde emocional e já formou mais de 1200 terapeutas especializados na vertente. >

De acordo com Ivan Ramos, gestor do Núcleo Educacional da AEP, o principal objetivo da empresa é promover saúde emocional por meio dos serviços oferecidos, que englobam tanto a oferta de um curso de especialização em pneumapsicanálise quanto terapias, que, inclusive, contam com valores sociais. >

“Nós temos como propósito ajudar pessoas em sofrimento emocional e resgatar, restaurar e contribuir com aqueles que estão, às vezes, sendo machucados dentro dos próprios lares ou dentro das instituições religiosas”, afirma. >

>

O que é a pneumapsicanálise?

A base da pneumapsicanálise foi sistematizada pelo médico psiquiatra e psicanalista Ullysses Moreira dos Santos. Com formações também em física e química, ele buscou compreender como os traumas emocionais e as crenças espirituais impactam o sistema nervoso central e, por consequência, a saúde mental. >

“O termo ‘pneuma’, do grego, significa sopro ou espírito. É essa dimensão que nos propomos a investigar junto à mente e ao corpo”, resume o CEO da AEP, Elton Castro.>

Já a psicanálise em si é um método terapêutico e um campo de estudo da mente humana, desenvolvido por Sigmund Freud, que busca compreender o funcionamento do inconsciente e como ele influencia o comportamento e as emoções.>

Na pneumapsicanálise, os princípios espirituais e bíblicos são discutidos juntamente com a ciência e também com as teorias da psicanálise, sendo assim uma terminologia científica que investiga os traumas e fenômenos espirituais que interferem no comportamento emocional humano. >

“A pneumapsicanálise não está ligada a denominações religiosas específicas. Amor, perdão, paciência, respeito e honra são fundamentos espirituais abordados em todas as religiões, e é isso que exploramos”, conta Elton.>

A AEP atua em duas frentes principais: a formação de novos terapeutas e o atendimento clínico. Crédito: Shutterstock

Quais são os serviços oferecidos pela AEP?

A AEP atua em duas frentes principais: a formação de novos terapeutas e o atendimento clínico. O principal produto é a Jornada do Acadêmico, uma formação completa com duração de dois anos, que oferece capacitação em psicanálise clássica, terapia familiar e infantil, juntamente com formação científica e espiritual. >

“Nosso curso não se limita ao conteúdo. Nós acolhemos o acadêmico, promovemos a própria jornada terapêutica e oferecemos suporte para ele já sair com pacientes, se quiser atuar na área”, afirma Elton.>

Atualmente, a AEP já formou mais de 1.200 terapeutas e mantém uma plataforma com cerca de 100 profissionais associados. Por meio do site ou do aplicativo da instituição, é possível agendar sessões de terapia em diversas especialidades, do luto à dependência química,com valores que variam entre gratuitos e sociais, de acordo com o perfil do paciente. >

O tratamento pode ser feito tanto presencialmente quanto on-line, inclusive por terapeutas residentes em outros países, como Estados Unidos e Japão.>

Quem pode fazer a terapia?

De acordo com Elton, qualquer pessoa em qualquer idade pode realizar sessões baseadas na pneumapsicanálise. “Entendemos que a origem dos traumas está na primeira infância, então, crianças e adolescentes podem fazer esse tratamento emocional. Atendemos também adultos e mostramos que a dor psíquica é uma dor que não precisa doer para sempre”, pontua. >

Os interessados na abordagem podem ter acesso a terapeutas especializados no site https://psicanaliseaep.com.br/agendar. Para firmar o compromisso social, a AEP também oferece terapias com valor social, destinado a pessoas que enfrentam limitações financeiras ou outras dificuldades para acessar sessões particulares; e também atendimentos gratuitos, que são realizados por acadêmicos que estão em formação no curso de psicanálise clínica da AEP.>

Para Ivan, quem ainda reluta em pedir ajuda e acessar essas terapias pode ter a certeza de que encontrará na AEP um espaço seguro. “Não precisa doer para sempre. Estamos aqui para cuidar de quem sofre, sem imposições, com respeito e amor”, pontua. >

A quem é indicado o curso?

O curso, que funciona com autorização do Ministério da Educação, é voltado a diferentes perfis. Segundo Wander Marques, gestor de relações institucionais, a Jornada do Acadêmico atende desde quem busca autoconhecimento e cura emocional até profissionais de outras áreas que desejam desenvolver suas habilidades de liderança e ampliar sua compreensão sobre o comportamento humano. >

Além disso, também é adequado para aqueles que planejam uma transição de carreira ou desejam atuar como terapeutas. “Tem gente que entra para cuidar de si e, no meio do caminho, descobre uma nova vocação. É o que a gente chama de ser ‘picado pelo bichinho da terapia”, brinca Wander. >

Como funcionam as aulas?

O curso conta com 24 módulos e tem uma duração inicial de dois anos, que pode ser reduzida com o adiantamento das unidades. Nesses módulos, são abordados temas da psicanálise clássica e também da pneumapsicanálise. >

As aulas são realizadas por uma plataforma totalmente EAD, com encontros on-line realizados duas vezes por semana. Aos acadêmicos também é ofertado a possibilidade de encontros presenciais duas vezes por mês, aos sábados. Eles acontecem em Vitória, no auditório da Rede Gazeta. >

AEP - Atenção Especializada em Pneumapsicanálise

Este é um conteúdo de responsabilidade do anunciante.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta