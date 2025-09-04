Recorde os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial!

A China realizou nesta semana o maior desfile militar de sua história, em uma demonstração do crescente poder bélico e influência geopolítica do país. Durante a cerimônia, o presidente Xi Jinping afirmou que o mundo, agora, está diante da escolha entre paz ou guerra. O desfile na Praça da Paz Celestial, em Pequim, marcou os 80 anos da derrota do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais transformadores do século 20. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia e terminou na Europa em maio de 1945. Este é o assunto em destaque nesta edição de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!