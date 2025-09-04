Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

Recorde os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 04 de Setembro de 2025 às 17:48

Publicado em 

04 set 2025 às 17:48
Benito Mussolini e Adolf Hitler foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial
Benito Mussolini e Adolf Hitler foram aliados durante a Segunda Guerra Mundial Crédito: Getty Images
A China realizou nesta semana o maior desfile militar de sua história, em uma demonstração do crescente poder bélico e influência geopolítica do país. Durante a cerimônia, o presidente Xi Jinping afirmou que o mundo, agora, está diante da escolha entre paz ou guerra. O desfile na Praça da Paz Celestial, em Pequim, marcou os 80 anos da derrota do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um dos eventos mais transformadores do século 20. A Segunda Guerra Mundial começou em 1º de setembro de 1939 com a invasão alemã da Polônia e terminou na Europa em maio de 1945. Este é o assunto em destaque nesta edição de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 04-09-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados