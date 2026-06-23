Quando a bola de futebol nascia da seringueira

Devido à flexibilidade, era quase indestrutível. Pensando bem, furava de vez em quando. Um jogo exigia no máximo duas bolas de sernambi. Às vezes, a garotada descolava para as grandes porfias uma marca Drible ou Superbol, que eram muito caras.





Meu querido tio batizado de Jorge de Brito Inglez Bonates era o mais velho dos 11 irmãos. Fundou e dirigiu a vida toda um time de futebol, amador, mas de grande responsa, o Princesa Isabel Esporte Clube, que de vez em quando, muito de vez em quando, arrancava uma vitória sobre os grandes times de lá: Fast Clube, Rio Negro, São Raimundo, Nacional e outro.





O Princesa — pasmem — tinha um sagrado convênio com o Vasco da Gama do Rio. Às vezes, iam a Manaus e perdiam. Tudo é possível no futebol.





O nosso time de garotos da Rua Lyma Bacuri, onde morávamos, enfrentava com unhas e dentes os da Rua José Paranaguá, todo santo sábado, com grande torcida, que incluía os familiares. Dizem as más línguas que o campeonato da meninada era um treinamento para perder depois. Mentira. Pura inveja.





As pelejas eram realizadas nos imensos quintais cedidos, que sustentavam também enormes jaqueiras, goiabeiras, mangueiras e, claro, seringueiras, tudo junto e misturado.





Então.