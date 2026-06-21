Copa tem os primeiros 100 gols mais rápidos da competição em 2026 - o que pode explicar isso?

A Copa do Mundo de 2026 tornou-se a edição mais rápida do torneio a alcançar 100 gols desde 1958 — com a marca alcançada no 33º jogo Crédito: Getty Images

A Copa do Mundo de 2026 tornou-se a edição mais rápida do torneio a alcançar 100 gols desde 1958 — com a marca alcançada no 33º jogo.

O atacante do Liverpool Cody Gakpo atingiu a centena com o quarto gol da Holanda na vitória por 5 a 1 sobre a Suécia no sábado.

É a primeira vez em 68 anos que foram necessárias 33 partidas para chegar a três dígitos.

O único torneio mais rápido foi na Suíça em 1954 — vencido pela Alemanha Ocidental — quando foram necessárias apenas 20 partidas.

"Provavelmente o jogo mais compacto e taticamente equilibrado que vi até agora foi Holanda contra Japão — e mesmo assim teve quatro gols", disse à BBC Sport a campeã da Euro 2022 pela Inglaterra, Ellen White.

Na fase final de 2014 no Brasil, foram necessários 36 jogos para chegar a 100, o mesmo número de 1982.

Foram 38 jogos na Argentina em 1978 e nos Estados Unidos em 1994.

Esta Copa do Mundo — coorganizada por EUA, México e Canadá — tem média de 3,09 gols por jogo e caminha para ultrapassar 300 gols.

Então por que foram necessários apenas 33 jogos para chegar a 100 gols?

Os goleiros estão tendo dificuldades com a bola?

Quinones marca o primeiro gol da Copa do Mundo de 2026 Crédito: Getty Images

O mexicano Julián Quiñones abriu o placar nesta Copa do Mundo em uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul em 11 de junho.

Os gols continuaram a sair desde essa partida de abertura na Cidade do México.

Da goleada de 7 a 1 da Alemanha sobre os estreantes Curaçao em Houston em 14 de junho à vitória de 6 a 0 do Canadá sobre o Catar em Vancouver quatro dias depois, houve uma avalanche de gols.

Uma das razões para tantos gols pode ser a bola Adidas 'Trionda' usada nos jogos.

Parece que vários goleiros já foram surpreendidos pela trajetória da bola.

Isso ficou evidente no início desta semana, quando o capitão da França, Kylian Mbappé, marcou seu segundo gol da partida, e o mais distante do torneio até agora, ao vencer o goleiro do Senegal, Edouard Mendy, com um chute de cerca de 27 metros.

Foi um dos cinco gols da primeira rodada marcados de mais de 20 metros de distância.

Dois desses gols foram anotados pelo sueco Yasin Ayari contra a Tunísia, em chutes de 22,7 metros e 22,2 metros, respectivamente.

Os outros dois gols do grupo foram marcados por Connor Metcalfe, da Austrália, em um chute de 23,4 metros contra a Tunísia, e por Ismael Saibari, do Marrocos, de 22,6 metros contra o Brasil.

O ex-goleiro da Inglaterra Joe Hart, falando à BBC Sport, sugeriu que os goleiros estão tendo dificuldade para se adaptar à bola.

Hart notou a bola chegando a Jordan Pickford mais rápido do que o esperado quando Martin Baturina empatou para a Croácia contra a Inglaterra em 17 de junho.

Mais de 10 gols foram marcados de fora da área, sem mencionar finalizações simples após goleiros terem deixado escapar chutes com efeito.

"É algo a observar."

"Houve uma ou duas ocasiões em que essa bola não se comportou necessariamente como se esperaria", disse o ex-goleiro da Inglaterra Paul Robinson, que está trabalhando na Copa do Mundo para a BBC Sport.

Não é a primeira vez que bolas de Copa do Mundo causam problemas. Durante o torneio de 2010 na África do Sul, a 'Jabulani' ficou conhecida por seus desvios, quedas e mudanças de trajetória, o que se acreditava ter contribuído para vários gols de longa distância.

Durante o torneio de 2010 na África do Sul, a 'Jabulani' ficou conhecida por seus desvios, quedas e mudanças de trajetória, o que se acreditava ter contribuído para vários gols de longa distância.

"A bola é terrível", disse James. "É horrível, mas é horrível para todos."

Ao final daquele torneio, 26 dos 145 gols marcados foram de fora da área.

Um formato ampliado está por trás do aumento de gols?

Empates sem gols nesta Copa do Mundo têm sido tão raros quanto Neymar aparecer em campo pelo Brasil.

Após 33 jogos do novo torneio ampliado de 104 partidas, houve apenas um.

E foi um empate sem gols memorável para os estreantes Cabo Verde, que seguraram a Espanha, campeã mundial de 2010, em Atlanta em 15 de junho.

Os Tubarões Azuis são um dos quatro países estreantes na Copa do Mundo ampliada de 48 seleções, junto com Curaçao, Jordânia e Uzbequistão.

Enquanto Cabo Verde frustrou a Espanha, Curaçao - a menor nação de todos os tempos, em tamanho e população, a participar do torneio - sofreu sete gols contra a Alemanha em sua partida de estreia.

"Claro, ter mais equipes e seleções de classificação inferior teve um pequeno impacto em termos de qualidade", disse o ex-treinador de Brentford e Tottenham, Thomas Frank.

"Mas, além de alguns jogos, como Alemanha contra Curaçao, em que a partida acabou escapando deles, não houve tantas seleções superadas até agora."

A Jordânia, 68ª no ranking da Fifa, começou sua campanha com uma derrota por 3 a 1 para a Áustria, enquanto o Uzbequistão perdeu pelo mesmo placar para a Colômbia.

O intervalo entre os jogos tem sido um fator para tantos gols?

O México, que abriu o torneio em 11 de junho, teve que esperar uma semana a

Isso deu às equipes mais fortes a chance de se recuperar antes de jogar novamente?

O calor está levando ao desgaste - e a mais gols?

Esta Copa do Mundo (3,09 gols por jogo) supera a média do Qatar quatro anos antes (2,69 por jogo), com esse torneio disputado em dezembro para mitigar as altas temperaturas de verão no Oriente Médio.

Então o calor na América do Norte pode estar levando a dificuldades físicas - e mais gols?

Dos 105 gols do torneio (após a vitória da Alemanha sobre a Costa do Marfim), 30 ocorreram entre o minuto 76 e o fim da partida (28,6% - no ritmo para ser o sexto maior da história e o maior desde 2014).

Também houve um número elevado de erros que resultaram em gols.

Ellyes Skhiri, da Tunísia, perdeu a posse em uma área perigosa contra a Suécia, permitindo que Viktor Gyokeres marcasse.

A seleção do Norte da África cometeu seis erros que levaram a finalizações no total, quatro dos quais resultaram diretamente em gols, com a equipe de Graham Potter vencendo por 5 a 1 em sua partida de estreia.

Em outros casos, as pausas para hidratação - vaiadas por torcedores em alguns jogos - permitiram que equipes se reorganizassem e depois marcassem?

As pausas obrigatórias de três minutos em todos os 104 jogos destinam-se a permitir que os jogadores se hidratem, mas os treinadores as têm utilizado para fazer ajustes táticos e dar novas instruções.

O Brasil perdia por 1 a 0 para o Marrocos em seu jogo de estreia em New Jersey, mas empatou em até 10 minutos após o reinício depois de uma pausa para hidratação no primeiro tempo.

"Você pode dizer aos jogadores o que fazer", disse o técnico da Suíça, Murat Yakin.

"Podemos mostrar imagens a eles. Durante três minutos podemos conversar com eles, falar sobre substituições, podemos falar sobre mudanças."

Começando com tudo

'Magnífico' – Messi marca três gols e iguala o recorde de gols de Klose Crédito: Getty Images

Outro fator por trás do aumento de gols é que muitas das grandes estrelas chegaram com tudo desde o início.

Lionel Messi marcou um hat-trick contra a Argélia, Kylian Mbappe fez dois contra o Senegal, enquanto Vinicius Jr marcou em cada um dos dois jogos do Brasil.

Erling Haaland, que ganhou a Chuteira de Ouro da Premier League 2025-26 com 27 gols pelo Manchester City, também marcou dois na vitória da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque, assim como o capitão da Inglaterra Harry Kane na vitória sobre a Croácia.

"Vimos muitas vezes, em Copas do Mundo ou Euros, que os principais jogadores não estavam totalmente em forma após uma temporada difícil, exatamente o que aconteceu com Harry Kane há dois anos na Euro 2024", acrescentou Frank.

"Mas ele e outros jogadores-chave como Lionel Messi e Erling Haaland estão voando e não poderiam parecer mais em forma."

Em entrevista à BBC Sport, o ex-zagueiro do Manchester City, Micah Richards, disse: "Os atacantes desta Copa do Mundo parecem muito confiantes."