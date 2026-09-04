Um hino de amor à cidade-presépio

A Flor de Maio era a loja mais tradicional, local onde uma de minhas tias tinha sido a primeira balconista da cidade, na época em que as mulheres eram, além de donas de casa, tão somente professoras ou enfermeiras.





Me encantavam o trânsito intenso de lotações e carros na Jerônimo Monteiro, a iluminação feérica da Costa Pereira (que muitos ainda chamavam de Praça Independência), o Parque Moscoso, os bondes e os cinemas. Em A Gazeta, a segunda página exibia os nomes dos filmes em cartaz.





A criançada – eu incluído, quando aqui passava as férias – brincava de pique-esconde na Praça João Clímaco, em frente à Assembleia e ao lado do Palácio Anchieta. Espetáculos à parte, pelo grande porte – ampliados pela minha imaginação –, eram a Catedral Metropolitana e o Estádio Governador Bley.





Já adolescente, vim para Vitória estudar no Colégio Estadual. Vivi intensamente o movimento estudantil da época, mesmo com as restrições impostas pelo governo militar. Cheguei a ser o presidente da Uages, a União Atlética Ginasial do Espírito Santo, nome preservado desde quando o Colégio Estadual se chamava Ginásio do Espírito Santo. Foi quando conseguimos fazer prevalecer alguns direitos – como o da Lei Arabelo do Rosário –- de abatimento de 50% nas passagens de ônibus.





Foi o movimento estudantil que abriu para mim as portas do jornalismo. Passei a escrever a coluna “O Diário Estudantil”, em “O Diário”, onde me tornei repórter e secretário de redação. Desde quando me transferi para A Gazeta, meus textos nunca mais deixaram de ser publicados.





Posso assegurar que, passadas mais de seis décadas da minha mudança para Vitória, meu amor pela cidade-presépio só fez crescer.