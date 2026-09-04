Olhar de novo para ver o novo no olhar com Manoel de Barros

Foi ao parar em frente a uma pilha de roupas que me dei conta de como é desafiante arrumar uma mala e do drama ou da comédia existencial que se instala em minutos de indecisão.





Não é fácil hierarquizar e abrir mão disso ou daquilo. A banalidade que seria arrumar uma mala me catapultou para as desimportâncias que Manoel de Barros revelou na sua poesia.

Arrumação de mala exige desapego e racionalidade. Para mim é um esforço. Drena muito da minha energia e humor. De alguma forma, a poesia cruzou meu pensamento e, quando vi, estava fisgada por um novo jeito de ver a tarefa mais enfadonha da viagem.





Andava com saudade desta capacidade de olhar de novo e fazer descobertas transformadoras naquilo que, teoricamente, já estava estabelecido.

Enquanto discutia com os meus botões o que sairia da mala, porque o excesso é um peso extra que eu não estou mais disposta a carregar, tive esta epifania ao juntar conceitos e cair nos braços da poesia de Manoel de Barros. Passei por memórias de trechos de leituras filosóficas que, hoje, fazem parte do meu pacote essencial de vida.