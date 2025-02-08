Como lavar os cabelos corretamente? Saiba o passo a passo

Lavar o cabelo corretamente é essencial para evitar outros problemas Crédito: Shutterstock

A depender da rotina, o processo de lavagem do cabelo pode ser automático, estressante ou até terapêutico. Mais do que uma tarefa do dia a dia, limpar os fios é essencial para manter o cabelo com aspecto saudável e evitar o surgimento de problemas dermatológicos no couro cabeludo, como caspa e queda excessiva dos fios.

Mas, você sabe como lavar o seu cabelo corretamente? De acordo com a dermatologista Sarah Pires Toledo, o intervalo entre os dias de lavagem, a temperatura da água e a ordem de aplicação dos produtos são pontos determinantes para que a limpeza atenda às necessidades dos fios.

Para definir esses fatores anteriores, é preciso levar em conta o tipo de cabelo e de couro cabeludo. Por exemplo, enquanto os cabelos lisos costumam apresentar mais oleosidade, a curvatura dos cabelos crespos e cacheados pode dificultar a passagem do óleo capilar natural até as pontas.

O excesso e a escassez de óleo ajudam a definir a frequência de lavagens. "Cabelos oleosos podem ser lavados diariamente. Cabelos descoloridos, crespos ou cacheados podem ser lavados com intervalos de dois a três dias. Nunca ultrapassar três dias sem lavá-los", explica.

"Lavar o cabelo com muita frequência não é um problema para o couro cabeludo, mas pode sim ressecar os fios. Já as lavagens muito espaçadas comprometem a saúde do couro cabeludo, favorecendo a caspa e outros problemas" Sarah Pires Toledo - Dermatologista

Já a temperatura da água pode selar as cutículas ou ressecar os fios. A dica é colocar a água entre 30º C e 40 º C, considerada morna, para ajudar a abrir as cutículas sem prejudicar o cabelo. "Para quem prefere banhos quentes, é recomendável usar água morna durante a lavagem e finalizar com um enxágue frio. Isso ajuda a selar as cutículas do cabelo", destaca.

Entenda o passo a passo

Aplicar os produtos na ordem correta também é fundamental para garantir maciez e redução do frizz, já que cada item possui uma função diferente.

Enquanto o shampoo higieniza e retira a oleosidade do couro cabeludo, o condicionador ou a máscara de tratamento selam as cutículas e reequilibram o PH dos fios. Outros produtos como óleos reparadores, protetores térmicos e cremes para pentear também podem ser aplicados na rotina.

"Muitas pessoas não lavam o cabelo com frequência com medo de ressecamento. Mas seguindo esses passos, é possível manter o couro cabeludo sempre limpo e os fios hidratados", diz Sarah Pires Toledo.

Confira as dicas

01 Pré-poo Trinta minutos antes do banho, aplique um óleo ou condicionador no comprimento dos cabelos (altura da orelha até as pontas). 02 Shampoo Durante o banho morno, aplique o produto nos cabelos já úmidos e massageie o couro cabeludo suavemente com as pontas dos dedos, evitando as unhas. Não é necessário massagear o comprimento, isso resseca os fios. A água corrente contendo o produto já é suficiente para limpá-los. 03 Condicionador Aplique o condicionador ou máscara do meio para as pontas e deixe agir pelo tempo indicado na embalagem. Evite utilizar pentes e escovas nesse momento, pois o cabelo molhado é mais quebradiço. Desembarace com os dedos, se possível. 04 Lavagem Enxague todo o produto com agua morna ou fria. 05 Penteie Após retirar a umidade, aplique seu leave-in ou creme para pentear e desembarace os fios sempre das pontas para a raiz. 06 Proteção Se utilizar alguma fonte de calor, aplique antes um protetor térmico e espere que estejam menos úmidos. A distância do secador deve ser de pelo menos 15 cm e na potencia média.

Cuidados especiais no verão

No verão, é comum entrarmos "de cabeça" nos dias de calor para curtir o dia na praia e na piscina. Além de refrescar o corpo e ajudar a renovar as energias, as águas do mar e da piscina podem ser inimigas do cabelo saudável.

Além dos danos causados pela exposição prolongada ao sol, o sal da água do mar e os produtos químicos presentes em piscinas ressecam, desbotam e fragilizam os fios.

A radiação ultravioleta, segundo a dermatologista Emilly Neves Souza, danifica as células que produzem o pigmento do cabelo, o que contribui para o aparecimento de fios brancos. "A água do mar é rica em sal e remove a hidratação natural do cabelo, causando ressecamento, aumento do frizz e desgaste dos fios", detalha.

Já a piscina, especialmente para quem nada com frequência, pode alterar a cor dos fios, deixando-os esverdeados. O sulfato de cobre utilizado para limpar o espaço é o responsável por esse prejuízo. "Esse dano pode acontecer em qualquer tipo de cabelo, mas nos fios escuros é bem discreto comparado aos fios loiros", conclui.

Além desses dois fatores, o couro cabeludo também pode sofrer com a piora da dermatite seborreica devido à umidade e ao suor excessivo. Essas duas condições favorecem o crescimento de fungos e desequilibram a saúde capilar, resultando no aumento da caspa.

"Lembre-se de higienizar o cabelo adequadamente. Recomendo lavar os fios todos os dias, se necessário. Manter o couro cabeludo limpo é essencial para ter um cabelo saudável" Emilly Neves Souza - Dermatologista

Perda do brilho, aumento de pontas duplas, frizz excessivo e a dificuldade para desembaraçar os fios são sinais de que o cabelo está precisando de mais atenção. "Queimação, dor, ardência e coceira no couro cabeludo também são sinais de alerta para procurar um dermatologista", lembra a médica.

No dia a dia, alguns cuidados básicos podem ser reforçados. Para proteger das fontes de calor e da exposição solar, o ideal é aplicar um protetor térmico em todo o comprimento dos fios ainda úmidos. Nos dias mais quentes, a dica é investir em produtos que possuam filtro solar.

Já os óleos capilares são uma ótica dica para o comprimento do cabelo - e não para o couro cabeludo. Quando aplicados no comprimento do cabelo, esse produto age protegendo os fios, mantendo o brilho e controlando o frizz. "No verão, prefira óleos leves e evite o excesso para não pesar", finaliza.