Cuidados pós-sol: saiba como manter sua pele saudável no verão

Invista em hidratação profunda. Além das famosas loções pós-sol, óleos e hidratantes corporais ricos em nutrientes são ótimas opções para hidratar profundamente e prevenir a descamação da pele, uma vez que devolvem a umidade natural. Muitos óleos e cremes também oferecem propriedades antioxidantes e fragrâncias relaxantes, transformando o cuidado em um momento de bem-estar e autocuidado.



Evite banhos muito quentes e esfoliações. A água quente pode ressecar ainda mais a pele e intensificar a sensação de desconforto. São preferíveis banhos mornos ou frios para refrescar o corpo e preservar a barreira natural da pele, evitando esfoliantes e o uso de buchas. Após o banho, o ideal é secar-se com cuidado e utilizar hidratantes ainda com a pele úmida para facilitar a absorção dos componentes.



Evite produtos com álcool ou ácidos. Cosméticos com álcool ou ácidos podem sensibilizar ainda mais a pele após a exposição solar. Fórmulas suaves e livres de ingredientes agressivos são mais recomendáveis, assim, é possível garantir uma recuperação mais rápida e segura.



Cuide do bronzeado com regularidade. Se o objetivo é prolongar o bronzeado, é positivo apostar em produtos hidratantes com ativos que estimulem a produção de melanina e conservem melhor as células da camada superficial da pele. Com a pele nutrida, utilizar produtos que contenham agentes iluminadores para realçar o brilho deixará o bronze ainda mais evidente.



Alimentação rica em nutrientes. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas cítricas e vegetais, ajudam a combater os radicais livres gerados pelos raios UV, enquanto nutrientes como vitamina C, vitamina A e zinco promovem a regeneração celular e a cicatrização. Frutas e vegetais alaranjados oferecem proteção extra, e fontes de ômega-3, como peixes e sementes, reduzem inflamações.



Beba água. Por último, mas nunca menos importante, beber água! A hidratação da pele começa de dentro para fora. Após um dia de sol, é importante aumentar a ingestão de água e sucos naturais. Além disso, alimentos com alto teor de água, como melancia e pepino, auxiliam na hidratação, fortalecendo a elasticidade da pele e complementando os cuidados tópicos para uma recuperação saudável.