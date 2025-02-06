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Cuidados pós-sol: saiba como manter sua pele saudável no verão

Investir em uma rotina eficaz de pós-sol é crucial para restaurar a hidratação, aliviar possíveis desconfortos e preservar o bronzeado por mais tempo.

Publicado em 06 de Fevereiro de 2025 às 09:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

06 fev 2025 às 09:01
Hidratação na pele
Hidratantes corporais ricos em nutrientes são ótimas opções para hidratar profundamente Crédito: Shutterstock
Após um dia de sol, seja na praia, na piscina ou em atividades ao ar livre, é essencial manter a atenção com o corpo. Afinal, o desejo por um visual dourado e radiante não deve superar os cuidados diários. A exposição ao sol, mesmo quando protegida, pode provocar ressecamento, sensibilidade e até descamação, comprometendo tanto a saúde quanto a aparência da pele. Por isso, investir em uma rotina eficaz de pós-sol é crucial para restaurar a hidratação, aliviar possíveis desconfortos e preservar o bronzeado por mais tempo.
Essa rotina é especialmente importante porque, após longos períodos de exposição, é comum que a pele descasque, adquirindo um aspecto irregular e ressecado. Esse processo ocorre devido aos danos sofridos pela camada superficial, que perde hidratação e elasticidade.
“Para lidar com isso, evite puxar as peles soltas, pois pode causar irritações ou pequenas lesões. O ideal é utilizar hidratantes ricos em ativos regeneradores, para acalmar e nutrir. Além disso, a ingestão adequada de água complementa os cuidados, devolvendo o aspecto saudável e uniforme à pele”, explica a dermatologista Letícia Amstalden.

Veja 6 dicas para cuidar da pele

Invista em hidratação profunda. Além das famosas loções pós-sol, óleos e hidratantes corporais ricos em nutrientes são ótimas opções para hidratar profundamente e prevenir a descamação da pele, uma vez que devolvem a umidade natural. Muitos óleos e cremes também oferecem propriedades antioxidantes e fragrâncias relaxantes, transformando o cuidado em um momento de bem-estar e autocuidado.

Evite banhos muito quentes e esfoliações. A água quente pode ressecar ainda mais a pele e intensificar a sensação de desconforto. São preferíveis banhos mornos ou frios para refrescar o corpo e preservar a barreira natural da pele, evitando esfoliantes e o uso de buchas. Após o banho, o ideal é secar-se com cuidado e utilizar hidratantes ainda com a pele úmida para facilitar a absorção dos componentes.

Evite produtos com álcool ou ácidos. Cosméticos com álcool ou ácidos podem sensibilizar ainda mais a pele após a exposição solar. Fórmulas suaves e livres de ingredientes agressivos são mais recomendáveis, assim, é possível garantir uma recuperação mais rápida e segura.

Cuide do bronzeado com regularidade. Se o objetivo é prolongar o bronzeado, é positivo apostar em produtos hidratantes com ativos que estimulem a produção de melanina e conservem melhor as células da camada superficial da pele. Com a pele nutrida, utilizar produtos que contenham agentes iluminadores para realçar o brilho deixará o bronze ainda mais evidente.

Alimentação rica em nutrientes. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas cítricas e vegetais, ajudam a combater os radicais livres gerados pelos raios UV, enquanto nutrientes como vitamina C, vitamina A e zinco promovem a regeneração celular e a cicatrização. Frutas e vegetais alaranjados oferecem proteção extra, e fontes de ômega-3, como peixes e sementes, reduzem inflamações.

Beba água. Por último, mas nunca menos importante, beber água! A hidratação da pele começa de dentro para fora. Após um dia de sol, é importante aumentar a ingestão de água e sucos naturais. Além disso, alimentos com alto teor de água, como melancia e pepino, auxiliam na hidratação, fortalecendo a elasticidade da pele e complementando os cuidados tópicos para uma recuperação saudável.

11 produtos para cuidar da pele 

01

Óleo Tradicional, da Bio-Oil

Óleo multifuncional especialmente desenvolvido para melhorar o aspecto da pele em diversas condições. Ele contribui para melhorar a elasticidade da pele, reduzindo a formação de estrias e suavizando as existentes. Ideal para corrigir o tom de pele irregular, o produto também promove a hidratação profunda, protegendo contra a perda de umidade e devolvendo o viço natural. Sua fórmula exclusiva combina uma mistura especial de óleos, vitaminas e extratos de plantas, oferecendo cuidado avançado com uma textura leve e um tom característico entre laranja e rosa, ideal para uso diário no rosto e no corpo. (COMPRE AQUI)

02

Atoderm Crème Ultra, da Bioderma

Hidratante corporal para peles normais e secas. Ele realiza a hidratação imediata e de forma duradoura, aumentando a suavidade e elasticidade da tez. O creme apresenta uma textura suave e cremosa, de rápida absorção e sem perfume. Sua fórmula traz Complexo Skin Protect, Glicerina, Vaselina e ainda estimula a síntese de Ácido Hialurônico, que oferece uma barreira protetora e mais elasticidade para a pele desde a primeira aplicação. (COMPRE AQUI)

03

Óleo Hidratante de Banho Amêndoa, da L'Occitane en Provence

Enriquecido com óleo de amêndoas doces, ele se transforma em uma espuma cremosa em contato com a água, proporcionando uma experiência sensorial. Sua fórmula é ideal para hidratar profundamente a pele, deixando-a macia, suave e levemente perfumada com a delicada fragrância da amêndoa. Além de promover nutrição intensa, é adequado para todos os tipos de pele e ajuda a proteger contra o ressecamento. (COMPRE AQUI)

04

Sérum Hidratante Niacinamida + Uniformizador, de Dove

Uniformiza o tom da pele, ao mesmo tempo que restaura sua luminosidade natural. É indicado para peles com marcas escurecidas e secas. Sua fórmula avançada hidrata profundamente e atua em sinergia com a pele, ajudando a restaurar seu tom natural e luminosidade. Contém ativos de alta performance como Colágeno Vegano, que promove firmeza e sustentação à pele; Vitamina C, que protege a pele dos radicais livres e ameniza marcas escurecidas; e Óleo de Rosa Mosqueta, que uniformiza o tom da pele. (COMPRE AQUI)

05

Klaviê Clinical Creme Hidratante, da TheraSkin

O produto age na restauração da barreira cutânea e mantém o pH fisiológico da pele, além de ter ingredientes com propriedades antipruriginosas (reduz a coceira) e anti-inflamatórias.

06

Nutriol Hidratante Intensivo, da Darrow

Oferece hidratação intensiva por 48 horas com ação antioxidante. Ideal para peles secas e ressecadas, sua fórmula contém o Complexo Nutri-Aox (Populus Nigra + Vitamina E) para proteção contra envelhecimento e danos oxidativos, e o Complexo Nutri-Hidratante (Esqualano Vegetal + Ácidos Graxos Essenciais) para hidratação profunda. Com textura não pegajosa e rápida absorção, oferece nutrição intensa, proteção contra agressões externas e recuperação da vitalidade da pele. Ideal para peles secas a muito secas. (COMPRE AQUI)

07

Ureadin Loção 10, da Isdin

Loção hidratante para pele seca. Oferece hidratação imediata e duradoura com o alívio da sensação de repuxamento da pele causada pelo ressecamento. A loção é elaborada com ureia 10%, que recupera o nível saudável de hidratação e prolonga a duração da água natural nas camadas da pele de forma intensa por 24 horas. Com isso, a pele recupera a elasticidade e dá adeus à aspereza com um toque sempre bem cuidado. (COMPRE AQUI)

08

Gel Creme de Rápida Absorção, da Cetaphil

Combina de maneira única a hidratação intensa de um creme, com a sensação leve e não pegajosa de um gel de rápida absorção para deixar a pele suave, macia e nutrida. Ajuda a acalmar, suavizar e a regenerar a pele através de ingredientes como Alantoína e Aloe Vera, ambos de origem botânica5.

09

Creme La Victorie Intense, da Eudora

O Creme Acetinado Hidratante Desodorante Corporal é ideal para o cuidado pós-sol, oferecendo hidratação intensiva por até 48 horas e toque acetinado na pele. Com uma fragrância Floral Amadeirada, ele desodoriza, perfuma e suaviza a pele, deixando-a macia e iluminada. Sua fórmula cremosa e altamente hidratante é perfeita para restaurar a pele após a exposição ao sol, enquanto seu frasco sofisticado complementa a experiência única. (COMPRE AQUI)

10

Smart Hydra Shot Cream, da Kiko Milano

Hidratante facial com efeito refrescante imediato: enquanto promove uma hidratação profunda, também suaviza a pele, garantindo uma sensação de frescor e leveza ao rosto. Ele contém ácido hialurônico e aloe vera em sua composição. O produto é indicado para pessoas com pele oleosa e tendência acneica, pois é um produto que não provoca o entupimento dos poros, além disso, é um hidratante dois em um: podendo ser usado tanto durante o dia, como à noite. (COMPRE AQUI)

11

Gel Aloe Vera, da Catharine Hill

Desenvolvido para oferecer um cuidado delicado e eficaz para a pele. Sua fórmula leve e de rápida absorção combina os benefícios do extrato de hamamélis e da aloe vera, proporcionando hidratação profunda, nutrição e efeito calmante. Além de suavizar a pele, ele promove uma sensação refrescante e cicatrizante, sendo ideal para hidratar peles oleosas e/ou sensíveis, sem obstruir os poros ou causar excesso de oleosidade. (COMPRE AQUI)

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