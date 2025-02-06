Cuidados pós-sol: saiba como manter sua pele saudável no verão

Veja 6 dicas para cuidar da pele
Invista em hidratação profunda. Além das famosas loções pós-sol, óleos e hidratantes corporais ricos em nutrientes são ótimas opções para hidratar profundamente e prevenir a descamação da pele, uma vez que devolvem a umidade natural. Muitos óleos e cremes também oferecem propriedades antioxidantes e fragrâncias relaxantes, transformando o cuidado em um momento de bem-estar e autocuidado.
Evite banhos muito quentes e esfoliações. A água quente pode ressecar ainda mais a pele e intensificar a sensação de desconforto. São preferíveis banhos mornos ou frios para refrescar o corpo e preservar a barreira natural da pele, evitando esfoliantes e o uso de buchas. Após o banho, o ideal é secar-se com cuidado e utilizar hidratantes ainda com a pele úmida para facilitar a absorção dos componentes.
Evite produtos com álcool ou ácidos. Cosméticos com álcool ou ácidos podem sensibilizar ainda mais a pele após a exposição solar. Fórmulas suaves e livres de ingredientes agressivos são mais recomendáveis, assim, é possível garantir uma recuperação mais rápida e segura.
Cuide do bronzeado com regularidade. Se o objetivo é prolongar o bronzeado, é positivo apostar em produtos hidratantes com ativos que estimulem a produção de melanina e conservem melhor as células da camada superficial da pele. Com a pele nutrida, utilizar produtos que contenham agentes iluminadores para realçar o brilho deixará o bronze ainda mais evidente.
Alimentação rica em nutrientes. Alimentos ricos em antioxidantes, como frutas cítricas e vegetais, ajudam a combater os radicais livres gerados pelos raios UV, enquanto nutrientes como vitamina C, vitamina A e zinco promovem a regeneração celular e a cicatrização. Frutas e vegetais alaranjados oferecem proteção extra, e fontes de ômega-3, como peixes e sementes, reduzem inflamações.
Beba água. Por último, mas nunca menos importante, beber água! A hidratação da pele começa de dentro para fora. Após um dia de sol, é importante aumentar a ingestão de água e sucos naturais. Além disso, alimentos com alto teor de água, como melancia e pepino, auxiliam na hidratação, fortalecendo a elasticidade da pele e complementando os cuidados tópicos para uma recuperação saudável.
11 produtos para cuidar da pele
01
Óleo Tradicional, da Bio-Oil
02
Atoderm Crème Ultra, da Bioderma
03
Óleo Hidratante de Banho Amêndoa, da L'Occitane en Provence
04
Sérum Hidratante Niacinamida + Uniformizador, de Dove
05
Klaviê Clinical Creme Hidratante, da TheraSkin
06
Nutriol Hidratante Intensivo, da Darrow
07
Ureadin Loção 10, da Isdin
08
Gel Creme de Rápida Absorção, da Cetaphil
09
Creme La Victorie Intense, da Eudora
10
Smart Hydra Shot Cream, da Kiko Milano
11
Gel Aloe Vera, da Catharine Hill
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