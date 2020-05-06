Águia Branca é o município com maior índice de isolamento no ES

O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.