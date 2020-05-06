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Coronavírus

Águia Branca é o município com maior índice de isolamento no ES

Com 67%, cidade da Região Noroeste é que mais se isolou na última segunda-feira (4), de acordo com levantamento do governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 10:26

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 10:26

Imagem aérea de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo
Imagem aérea de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo Crédito: Divulgação / Prefeitura de Águia Branca
O município de Águia Branca, na Região Noroeste do Espírito Santo, é o que registrou o maior índice de isolamento social no território capixaba: 67%. Os dados constam em um levantamento realizado pelo governo do Estado, divulgado pela primeira vez, e são referentes a última segunda-feira (4). O índice está acima do mínimo estipulado pelo executivo, de 55%, e reflete o controle da doença na cidade, que ainda não registrou casos confirmados do novo coronavírus.
Confira a lista das cinco cidades que registraram os maiores índices de isolamento social na última segunda-feira (4):
  • Águia Branca: 67% - sem casos confirmados
  • Pancas: 66,4% - 1 caso confirmado
  • Mantenópolis: 65,7% - sem casos confirmados
  • Alto Rio Novo: 65,4% - sem casos confirmados
  • Ibitirama: 65% - 1 caso confirmado

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Apesar dos bons índices desses municípios, o Espírito Santo, no geral, está com apenas 46,3% de isolamento, abaixo do mínimo definido pelo governo estadual, que é de 55%. Os dados são do último levantamento divulgado e se referem a medição feita na segunda-feira (4).
Na Região Metropolitana, Fundão tem o pior índice, com 42,2%. Em todo o Estado, Bom Jesus do Norte registrou o pior isolamento na última segunda (04), com 38,3%.
Além da possibilidade de aumentar o risco de contaminação do novo coronavírus, com sobrecarga para o sistema de saúde, o baixo índice dos municípios pode dificultar a flexibilização de atividades, como a volta das aulas e a reabertura do comércio.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.

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