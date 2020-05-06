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Coronavírus no ES

Das cidades sem Covid-19 no ES, 65% delas estão acima de isolamento estipulado

Dos 20 municípios sem casos confirmados do novo coronavírus até esta terça-feira (5), 13 estão com índice de isolamento social igual ou acima de 55%, nível mínimo estipulado pelo governo do ES
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mai 2020 às 12:44

Publicado em 06 de Maio de 2020 às 12:44

Imagem aérea de Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo
Águia Branca, no Noroeste do Espírito Santo, registrou maior índice de isolamento social do ES na última segunda-feira (4)  Crédito: Divulgação / Prefeitura de Águia Branca
Até esta terça-feira (5), 20 municípios capixabas não registraram casos confirmados do novo coronavírus. E um importante fator em comum entre a maioria destas cidades é que elas estão com o índice de isolamento social igual ou acima do estabelecido como mínimo pelo governo do Estado, que é de 55%.
Estes dados foram divulgados pela primeira vez nesta terça-feira (5). A medição corresponde ao dia anterior, então, são referentes a última segunda (4). A lista das cidades sem casos registrados e que estão com o isolamento social igual ou acima do mínimo estabelecido pelo governo são:
  • Águia Branca - 67,8%
  • Mantenópolis - 65,7%
  • Alto Rio Novo - 65,4%
  • Água Doce do Norte - 62,1%
  • Mucurici - 62%
  • Governador Lindenberg - 58,7%
  • Laranja da Terra - 57,1%
  • Ponto Belo - 56,8%
  • São Domingos do Norte - 56,3%
  • Itaguaçu - 56,3%
  • Vila Pavão - 55,1%
  • Dores do Rio Preto - 55,0%
  • Muqui - 55,0%
Quem lidera a lista é o município de Águia Branca, no Noroeste do Estado. Além de não ter casos confirmados da doença, a cidade tem 67,8% de isolamento, segundo o levantamento do governo estadual.
Apesar dos bons índices desses municípios, o Espírito Santo, no geral, está com apenas 46,3% de isolamento, abaixo do mínimo de 55% estabelecido pelo governo estadual. Os dados também correspondem ao último levantamento divulgado e se referem a medição feita na segunda-feira (4).
Na Região Metropolitana, Fundão tem o pior índice, com 42,2%. Em todo o Estado, Bom Jesus do Norte registrou o pior isolamento na última segunda (4), com 38,3%.
Além da possibilidade aumentar o risco de contaminação do novo coronavírus, com sobrecarga para o sistema de saúde, o baixo índice dos municípios pode dificultar a flexibilização de atividades, como a volta das aulas e a reabertura do comércio.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente, para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.

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