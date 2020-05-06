Das cidades sem Covid-19 no ES, 65% delas estão acima de isolamento estipulado

Até esta terça-feira (5), 20 municípios capixabas não registraram casos confirmados do novo coronavírus. E um importante fator em comum entre a maioria destas cidades é que elas estão com o índice de isolamento social igual ou acima do estabelecido como mínimo pelo governo do Estado, que é de 55%.
Estes dados foram divulgados pela primeira vez nesta terça-feira (5). A medição corresponde ao dia anterior, então, são referentes a última segunda (4). A lista das cidades sem casos registrados e que estão com o isolamento social igual ou acima do mínimo estabelecido pelo governo são:
- Águia Branca - 67,8%
- Mantenópolis - 65,7%
- Alto Rio Novo - 65,4%
- Água Doce do Norte - 62,1%
- Mucurici - 62%
- Governador Lindenberg - 58,7%
- Laranja da Terra - 57,1%
- Ponto Belo - 56,8%
- São Domingos do Norte - 56,3%
- Itaguaçu - 56,3%
- Vila Pavão - 55,1%
- Dores do Rio Preto - 55,0%
- Muqui - 55,0%
Quem lidera a lista é o município de Águia Branca, no Noroeste do Estado. Além de não ter casos confirmados da doença, a cidade tem 67,8% de isolamento, segundo o levantamento do governo estadual.
Apesar dos bons índices desses municípios, o Espírito Santo, no geral, está com apenas 46,3% de isolamento, abaixo do mínimo de 55% estabelecido pelo governo estadual. Os dados também correspondem ao último levantamento divulgado e se referem a medição feita na segunda-feira (4).
Na Região Metropolitana, Fundão tem o pior índice, com 42,2%. Em todo o Estado, Bom Jesus do Norte registrou o pior isolamento na última segunda (4), com 38,3%.
Além da possibilidade aumentar o risco de contaminação do novo coronavírus, com sobrecarga para o sistema de saúde, o baixo índice dos municípios pode dificultar a flexibilização de atividades, como a volta das aulas e a reabertura do comércio.
O levantamento é feito pelo governo do Estado, em parceria com as operadoras de telefonia móvel, diariamente. O deslocamento dos usuários de celulares é monitorado, mas os dados são reunidos sem a identificação do cliente, para manter o direito à privacidade. O percentual refere-se ao número de pessoas que permaneceram em casa durante o dia. As informações são sempre fornecidas no dia seguinte ao monitoramento.