Casal é preso por tráfico de drogas em barreira sanitária no ES

Durante a ação de policiais em barreira sanitária entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, um casal foi preso por tráfico interestadual de drogas. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos dois Estados, a Polícia Federal apreendeu 15 quilos de maconha e um porção de substância semelhante ao ácido bórico com um casal que seguia na BR 259, entre os municípios de Baixo Guandu, no Espírito Santo e Aimorés, Minas Gerais.
A apreensão foi feita na manhã desta segunda-feira (4). Segundo informações, a própria Polícia Federal aproveitou a realização da barreira sanitária, uma forma de combate ao novo coronavírus, para promover ação de repressão ao tráfico interestadual de drogas.
A descoberta das drogas que estavam sob posse do casal aconteceu durante uma abordagem, quando foi determinada a revista ao veículo.
O homem e a mulher receberam voz de prisão e foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha.
A PF ainda informa que os dois irão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão.