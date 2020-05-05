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Casal é preso por tráfico de drogas em barreira sanitária no ES

A Polícia Federal apreendeu 15 quilos de maconha e uma porção de substância semelhante ao ácido bórico com um casal que seguia na BR 259
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 mai 2020 às 21:36

Publicado em 04 de Maio de 2020 às 21:36

Prisão flagrante tráfico de drogas
Prisão flagrante tráfico de drogas Crédito: Assessoria de Comunicação Polícia Federal/ES
Durante a ação de policiais em barreira sanitária entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo, um casal foi preso por tráfico interestadual de drogas. Em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos dois Estados, a Polícia Federal apreendeu 15 quilos de maconha e um porção de substância semelhante ao ácido bórico com um casal que seguia na BR 259, entre os municípios de Baixo Guandu, no Espírito Santo e Aimorés, Minas Gerais.
A apreensão foi feita na manhã desta segunda-feira (4). Segundo informações, a própria Polícia Federal aproveitou a realização da barreira sanitária, uma forma de combate ao novo coronavírus, para promover ação de repressão ao tráfico interestadual de drogas.
A descoberta das drogas que estavam sob posse do casal aconteceu durante uma abordagem, quando foi determinada a revista ao veículo.

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O homem e a mulher receberam voz de prisão e foram encaminhados à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha.
A PF ainda informa que os dois irão responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. A pena varia entre 5 a 15 anos de reclusão.

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