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Roda de Boteco: veja lista de petiscos dos 38 bares participantes

Festival começa nesta sexta-feira (4) e segue até o dia 3 de junho

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 22:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 22:56
Moquequinhas, espetos, bolinhos fritos, carnes ensopadas... Os bons de copo (e de boca!) já devem estar ansiosos. E não é para menos: começa hoje mais uma edição do Roda de Boteco. Celebrando 14 anos, o festival gastronômico terá 38 bares e botecos participantes em toda a Grande Vitória, e segue até o dia 3 de junho.
As porções serão oferecidas pelo mesmo preço do ano passado, R$ 29,90, em todas as casas participantes. O valor dá direito a uma cerveja de garrafa (600ml). Quem provar das receitas desenvolvidas para o festival poderá dar nota para os bares em diversos quesitos: temperatura da bebida, atendimento, higiene do local e sabor do petisco.
Além do prêmio de melhor bar ou boteco (definições que variam de acordo com o porte do local), o garçom mais bem avaliado recebe o prêmio de R$ 1 mil. O segundo lugar fica com R$ 750, e o terceiro, R$ 500.
Os vencedores serão divulgados no segundo dia do Botecão, 9 de junho. Neste ano, a festa de encerramento volta para a área verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Assinantes de A GAZETA têm vantagens na compra dos ingressos.
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Menu variado
Neste ano, são 25 bares em Vila Velha, oito em Vitória, quatro na Serra e um em Cariacica. A criatividade dos belisquetes elaborados para o evento foi grande. Há opções que vão da tradicional língua bovina, um clássico da baixa gastronomia, às variações da tão querida moqueca.
No Castanhas Bar, por exemplo, entra em cartaz a Moqueca de Boteco, que leva à mesa oito bolinhos de moqueca capixaba à milanesa. O prato é preparado com cação e requeijão cremoso e acompanha um molho especial de camarão.
Aproveitando o auge do casal formado por Bruna Marquezine e Neymar, o Mistura Fina resolveu fazer uma brincadeira e batizou o petisco de #Brumar, um creme de aipim recheado com camarão e bacon, alho poró e pimenta biquinho.
Um dos redutos mais concorridos do festival, o BarZito desta vez concorre com duas opções: o conhecido bar na Praia da Costa, e também com o quiosque na Praia de Camburi. Na matriz, a opção é o Jabá Baby, uma releitura da carne seca com abóbora. Na receita, Fábio Paiva usa o legume na versão míni.
Dirijo as duas cozinhas e o trabalho é grande, mas muito prazeroso. Sempre queremos fazer algo diferente, que atraia o público. Nossa expectativa é de muito movimento, estamos animados, diz Fábio, que toca os bares em parceria com o pai, Zito.
BARES E PRATOS
Bar dos Meninos
Petisco: Coxinha dos meninos: porção com seis coxinhas de costela suína sem massa, recheadas com cheddar.
Endereço: Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. (27) 99965-1690.
"Coxinha dos meninos", do Bar dos Meninos: Coxinha de costela suína sem massa recheada com cheddar (6 unidades) Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Barzito Camburi
Petisco: Nem que a vaca tussa: alcatra de boi com creme de queijo e bacon picadinho.
Endereço: Quiosque 5 da Praia de Camburi, em Vitória. (27) 3376-8606.
"Nem que a vaca tussa", do Barzito (Vitória): Alcatra de boi com creme de queijo e bacon picadinho por cima Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Brasil 27 BBQ Bar
Petisco: Espírito Santo: espeto de moqueca de cação com cebola pérola, pimentão vermelho e amarelo. Acompanha farofa de banana, bolinho de siri e molho de coentro.
Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Lj 25, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-6657.
"Espírito Santo", do Brasil 27 Bar: Espeto de moqueca de cação com cebola pérola, pimentão vermelho e amarelo, acompanhado de farofa de banana, bolinho de siri e molho de coentro Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Brasileirinho Botequim
Petisco: Biroska: almôndegas de linguiça artesanal recheadas com queijo minas. Acompanham molho especial da casa.
Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 250, Centro, Vila Velha (atrás do colégio São José). (27) 3072-1724.
"Biroska", do Brasileirinho: Almôndegas de linguiça artesanal recheadas com queijo minas. Acompanha molho especial Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Caranguejo do Assis
Petisco: Pastel Camarão ES: moquequinha de camarão médio com catupiry, palmito e banana da terra frita.
Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.
"Pastel Camarão ES", do Caranguejo do Assis: Moquequinha de camarão médio com catupiry, palmito e banana da terra frita Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Caranguejo Três Irmãos
Petisco: Mocojão: feijão manteiga, mocotó, linguiça fina e carne seca.
Endereço: Rua Fortaleza, 18, Itapoã, Vila Velha. (27) 3208-8470.
"Mocojão", do Caranguejo Três Irmãos: Feijão manteiga, mocotó, linguiça fina e carne seca Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Castanhas Bar
Petisco: Moqueca de boteco: oito bolinhos à milanesa de moqueca capixaba feita com cação e requeijão cremoso, acompanhados de molho de camarão.
Endereço: Av. Hugo Musso, 156, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5661, (27) 98849-6317.
"Moqueca de Boteco", do Castanhas Bar: 8 bolinhos a milanesa de moqueca capixaba de cação com requeijão cremoso, acompanhados de molho especial de camarão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Ceará Bar
Petisco: Muma de siri: moqueca de siri com casco, servida em pirão de carne de siri.
Endereço: Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953.
"Muma de Siri", do Ceará Bar: Moqueca de siri (com casco) servido no pirão de carne de siri Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Chopp Point
Petisco: Soltando o verbo: oito bolinhos de língua de boi ao vinho branco, páprica e pimentas clássicas.
Endereço: Av. Primeira Avenida, 231, Parque Residencial Laranjeiras, Lojas 136/137, Shopping Laranjeiras, Serra. (27) 3281-2513.
"Soltando o Verbo", do Chopp Point: 8 Bolinhos de língua de boi ao vinho branco, páprica e pimentas clássicas Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
De Passagem Beach
Petisco: Chameguinho: moqueca de camarão, carne seca com abóbora, purê de aipim e abóbora, massa de pastel, requeijão e muçarela.
Endereço: Rua Deolindo Perim, 73, Itapuã, Vila Velha. (27) 3535-3568.
"Chameguinho", do De Passagem Beach (Itapoã): Moqueca de camarão, carne seca com abóbora, purê de aipim e abóbora, massa de pastel, requeijão e muçarela Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Quiosque De Passagem
Petisco: Tuquinha: oito bolinhos de aipim com queijo, cobertura de ragu de carne seca, requeijão cremoso e pimenta biquinho.
Endereço: Quiosque 1 da Praia de Camburi, em Vitória. (27) 99915-4946.
"Tuquinha", do De Passagem Quiosque (Jardim da Penha): 8 Bolinhos de aipim com queijo, cobertura de ragu de carne seca, requeijão cremoso e pimenta biquinho Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Espetaria e Petiscaria do Gugu
Petisco: Árabe afogado: kafta regada no creme de aipim com requeijão cremoso.
Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha. (27) 3075-7067.
"Árabe Afogado", da "Espetaria e Petiscaria do Gugu": Kafta regada no creme de aipim com requeijão cremoso Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
JP Petiscaria e Restaurante
Petisco: Bobozinho à moda JP: bobó de camarão médio feito de batata baroa, acompanhado por pão de camarão.
Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 1.741, Soteco, Vila Velha (Próximo ao Faé). (27) 99247-6456.
"Bobozinho à moda JP", do JP Petiscaria: Bobó de camarão médio feito de batata baroa, acompanhado de um belo pão de camarão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Mercearia Botequim
Petisco: Picanha mineirinha: tiras de picanha temperada ao alho com cebola, coberta com três tipos de queijo, acompanhadas de provolone empanado e polenta empanada).
Endereço: Rua Carlos Gomes, 433, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. (27) 99976-6223.
"Picanha Mineirinha", do Mercearia Botequim: Tiras de picanha temperada ao alho com cebola, coberta com três tipos de queijo, acompanhada de provolone empanado e polenta empanada Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Petiscaria do Jojo's
Petisco: Atolada: linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta com molho requeijão.
Endereço: Rua Aristídes Lobo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.
"Atolada", da Petiscaria do Jojo: Linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta e molho requeijão, cebolinha, salsinha e caldo de rabada Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Petisco das Meninas
Petisco: Maria Tilápia: dois filés inteiros de tilápia empanados em farinha especial, acompanhados de banana da terra, tomate, alface, limão e molho especial.
Endereço: Avenida Braúna, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99998-3223.
"Maria Tilápia", do Petisco das Meninas: Dois filés inteiros de tilápia empanados em farinha especial, acompanhados de banana da terra, tomate, alface, limão e molho especial - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Regina Maris
Petisco: Medalha de ouro: medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhados de polenta de feijão.
Endereço: Avenida Hugo Musso, 2.327, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
"Medalha de Ouro", do Regina Maris (Itapoã): Medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhado de polenta de feijão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Restaurante Moqueka Prime
Petisco: Feijoadinha de frutos do mar: cação, lula, polvo, mexilhão, camarão sete barbas, sururu e camarão VG.
Endereço: Quiosque 4 da Praia de Camburi, Vitória. (27) 99988-5926.
"Feijoadinha de Frutos do Mar", do Moqueka Restaurant: Cação, lula, polvo, mexilhão, camarão sete barbas, sururu e camarão VG Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Restaurante Moqueca
Petisco: Kibacalhauzinho: bacalhau desfiado e palmito refogado com purê de banana da terra servido na panela de barro.
Endereço: Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. (27) 3072-6070.
"Kibacalhauzinho", do Restaurante Moqueca (Itaparica): Bacalhau desfiado e palmito refogado com purê de banana da terra servido na panela de barro Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Rio Botequim
Petisco: Delícia carioca: bolinho no palito com delicioso recheio de carne de sol e catupiry.
Endereço: Rua Dom Pedro II, 01, Cruzeiro do Sul, Cariacica. (27) 99729-6323.
"Delícia Carioca", do Rio Botequim Music Bar: Bolinho no palito com recheio de carne de sol e catupiry Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Spetto Gourmet
Petisco: Spetto capixaba: espetinho de moqueca capixaba ao molho de camarão, acompanhada por arroz e pirão.
Endereço: Av. Copacabana, 7, Quadra 1, Lt 7, Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99916-9756.
"Spetto Capixaba", do Spetto Gourmet: Espetinho de moqueca capixaba ao molho de camarão, acompanhada de arroz e pirão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Villa Carioca
Petisco: Fagiolo carioca: bolinho de feijão branco com carnes defumadas e secas, recheado com bacalhau.
Endereço: Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3063-8849.
"Fagiolo Carioca", do Villa Carioca: Bolinho de feijão branco com carnes defumadas e secas recheado com bacalhau Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
BOTECOS E PRATOS
Bar do Getúlio
Petisco: Dobra na seca: dobradinha, carne seca, calabresa e bacon cozidos no feijão carioquinha. Acompanha farofa.
Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. (27) 3063-0266.
"Dobra na Seca", do Bar do Getúlio: Dobradinha, carne seca, calabresa, bacon, cozidos no feijão carioquinha. Acompanhamento de farofa Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Bar do Zé
Petisco: Tutu da Vovó: tutu de feijão, costelinha suína frita, couve, banana da terra frita e ovo de codorna.
Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.
"Tutu da Vovó", do Bar do Zé: Tutu de feijão, costelinha suína frita, couve, banana da terra frita e ovo de codorna Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Bar dos Cumpadres
Petisco: Bolinhos dos cumpadres: feitos de carne de boi e porco recheados com queijo e molho de pimenta biquinho.
Endereço: Rua Itacibá, 33, Lj 01, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99776-1232.
"Bolinhos dos Cumpadres", do Bar dos Cumpadres: Bolinhos de carne de boi e porco recheados com queijo e molho de pimenta biquinho Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
BarZito Praia da Costa
Petisco: Jabá Baby: releitura da clássica carne seca com abóbora, feita com abóbora baby e carne seca ao molho do chef.
Endereço: Rua Lúcio Barcelar, 16, Lj 7, Edifício Sereia, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-4895.
Jabá Baby, do Barzito (Vila Velha): Uma releitura da clássica carne seca com abóbora. Com abóbora baby e carne seca ao molho do Chef Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Churrascão do Mineiro
Petisco: Medalhão de filé de tilápia com tomate seco envolvido em bacon e assado na brasa, acompanhado de purê de banana da terra e couve crispy.
Endereço: Av. Vitória Régia, 20, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 3108-1681.
"Medalhão de Filé de Tilápia com Tomate Seco", do Churrascão do Mineiro: Medalhão de filé de tilápia com tomate seco assado na brasa, acompanhado com purê de banana da terra Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
De Passagem Botequim
Petisco: Costelinha verde: costelinha de porco, banana verde, couve, farofa e alho granulado.
Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-4755.
"Costelinha Verde", do De Passagem Botequim (Praia da Costa): Costelinha de porco, banana verde, couve, farofa e alho granulado Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Faé Botequim
Petisco: Tô em dúvida: moquequinha de aratu (espécie de caranguejo) servida com rodelas de pão e farofa crocante e bolinho de carne feito com fraldinha e bacon moído.
Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 1.567, Soteco, Vila Velha (ao lado do supermercado Faé). (27) 3340-4955.
"Tô em Dúvida", do Faé Botequim: Moquequinha de aratu (espécie de caranguejo) servida com rodelas de pão e farofa crocante e bolinho de carne feito com fraldinha e bacon moído - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Gostinho Mineiro
Petisco: Tudibom: creme de mandioca refogado no azeite e alho, acompanhado de molho de carne de sol e rabada desfiada, torresminho, queijo ralado, agrião e pimenta biquinho.
Endereço: Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99268-9841.
"Tudibom", do Gostinho Mineiro: Creme de mandioca refogado no azeite e alho, acompanhado de molho de carne de sol e rabada desfiada, torresminho, queijo ralado, agrião e pimenta biquinho - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Marangas Bar
Petisco: Show de bola: quinze bolinhos de peroá acompanhados por molho especial da casa.
Endereço: Avenida Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha (ao lado da farmácia V. Nova). (27) 99994-3046.
"Show de Bola", do Marangas Bar: 15 Bolinhos de peixe (peroá) acompanhados de molho especial da casa Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Mistura Fina Bar
Petisco: #Brumar: creme de aipim recheado com combinação de camarão com bacon, alho poró e pimenta biquinho.
Endereço: Av. Vitória Régia, 2.200, Novo México, Vila Velha. (27) 3391-5819.
"ENTITY_sharp_ENTITYBrumar", do Mistura Fina Bar e Botequim: Creme de aipim recheado com combinação de camarão com bacon, acrescido de alho poro e pimenta biquinho - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Misturas Bar
Petisco: Aipim do chef com carne de porco: aipim com vinho branco e ervas, azeitona, queijo para gratinar e carne de porco cozida na banha e frita no óleo bem quente.
Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. (27) 3327-2684.
"Aipim do Chefe com Carne de Porco", do Misturas Bar: Aipim com vinho branco e ervas, azeitona, queijo para gratinar e carne de porco cozida na banha e frita no óleo bem quente Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Peruggia's Botequim
Petisco: Bolinhos do TJ: dois bolinhos de carne com creme de aipim, dois bolinhos com banana e hortelã e dois bolinhos com banana e gengibre.
Endereço: Rua Maria Nieiro da Silva, 230, Glória, Vila Velha. (27) 99741-4984.
"Bolinhos do TJ", do Peruggias Botequim: 2 Bolinhos de carne com creme de aipim, 2 bolinhos com banana e hortelã e 2 bolinhos com banana e gengibre Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Recanto do Feijão
Petisco: Costela do feijão: costela de boi e paio no feijão carioca, batata baroa, pimenta de bico, salsa e cebola.
Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 1.109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.
"Costela do Feijão", do Recanto do Feijão: Costela de boi e paio no feijão carioca, batata baroa, pimenta de bico, salsa e cebola Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Regina Maris Vitória
Petisco: Rei da Praia: risoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro.
Endereço: Quiosque 3 da Praia de Camburi, em Vitória. (27) 3299-0897.
"Rei da Praia", do Regina Maris Quiosque (Jardim da Penha): Rissoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Sabor da Cachaça
Petisco: Vacalhau atolado na cachaça: rodelas de berinjela recheadas com carne de panela, bacalhau e queijo, empanadas e fritas. Servidas com geleia de cachaça.
Endereço: Avenida Dante Michelini, 775, Lj 3A, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-7734.
"'Vaca'lhau Atolado na Cachaça", do Sabor da Cachaça: Rodelas de berinjelas recheadas com carne de panela, bacalhau e queijo, empanadas e fritas servidas com geleia de cachaça Crédito: Bruno Coelho / Divulgação
Sheiks Bar
Petisco: Mistura combinada: croquete de carne seca com abóbora e croquete de bacalhau servido com molho especial.
Endereço: Rua Doutor Jair de Andrade, 434, lojas 1/2, Itapuã, Vila Velha. (27) 3062-6124.
"Mistura Combinada", do Sheiks Bar: Croquete de carne de seca com abóbora e croquete de bacalhau servido com molho especial Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

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