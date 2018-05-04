Roda de Boteco: veja lista de petiscos dos 38 bares participantes

Moquequinhas, espetos, bolinhos fritos, carnes ensopadas... Os bons de copo (e de boca!) já devem estar ansiosos. E não é para menos: começa hoje mais uma edição do Roda de Boteco. Celebrando 14 anos, o festival gastronômico terá 38 bares e botecos participantes em toda a Grande Vitória, e segue até o dia 3 de junho.

As porções serão oferecidas pelo mesmo preço do ano passado, R$ 29,90, em todas as casas participantes. O valor dá direito a uma cerveja de garrafa (600ml). Quem provar das receitas desenvolvidas para o festival poderá dar nota para os bares em diversos quesitos: temperatura da bebida, atendimento, higiene do local e sabor do petisco.

Além do prêmio de melhor bar ou boteco (definições que variam de acordo com o porte do local), o garçom mais bem avaliado recebe o prêmio de R$ 1 mil. O segundo lugar fica com R$ 750, e o terceiro, R$ 500.

Os vencedores serão divulgados no segundo dia do Botecão, 9 de junho. Neste ano, a festa de encerramento volta para a área verde do Clube Álvares Cabral, em Vitória. Assinantes de A GAZETA têm vantagens na compra dos ingressos.

Menu variado

Neste ano, são 25 bares em Vila Velha, oito em Vitória, quatro na Serra e um em Cariacica. A criatividade dos belisquetes elaborados para o evento foi grande. Há opções que vão da tradicional língua bovina, um clássico da baixa gastronomia, às variações da tão querida moqueca.

No Castanhas Bar, por exemplo, entra em cartaz a Moqueca de Boteco, que leva à mesa oito bolinhos de moqueca capixaba à milanesa. O prato é preparado com cação e requeijão cremoso e acompanha um molho especial de camarão.

Aproveitando o auge do casal formado por Bruna Marquezine e Neymar, o Mistura Fina resolveu fazer uma brincadeira e batizou o petisco de #Brumar, um creme de aipim recheado com camarão e bacon, alho poró e pimenta biquinho.

Um dos redutos mais concorridos do festival, o BarZito desta vez concorre com duas opções: o conhecido bar na Praia da Costa, e também com o quiosque na Praia de Camburi. Na matriz, a opção é o Jabá Baby, uma releitura da carne seca com abóbora. Na receita, Fábio Paiva usa o legume na versão míni.

Dirijo as duas cozinhas e o trabalho é grande, mas muito prazeroso. Sempre queremos fazer algo diferente, que atraia o público. Nossa expectativa é de muito movimento, estamos animados, diz Fábio, que toca os bares em parceria com o pai, Zito.

BARES E PRATOS

Bar dos Meninos

Petisco: Coxinha dos meninos: porção com seis coxinhas de costela suína sem massa, recheadas com cheddar.

Endereço: Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. (27) 99965-1690.

"Coxinha dos meninos", do Bar dos Meninos: Coxinha de costela suína sem massa recheada com cheddar (6 unidades) Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Barzito Camburi

Petisco: Nem que a vaca tussa: alcatra de boi com creme de queijo e bacon picadinho.

Endereço: Quiosque 5 da Praia de Camburi, em Vitória. (27) 3376-8606.

"Nem que a vaca tussa", do Barzito (Vitória): Alcatra de boi com creme de queijo e bacon picadinho por cima Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Brasil 27 BBQ Bar

Petisco: Espírito Santo: espeto de moqueca de cação com cebola pérola, pimentão vermelho e amarelo. Acompanha farofa de banana, bolinho de siri e molho de coentro.

Endereço: Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 691, Lj 25, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-6657.

"Espírito Santo", do Brasil 27 Bar: Espeto de moqueca de cação com cebola pérola, pimentão vermelho e amarelo, acompanhado de farofa de banana, bolinho de siri e molho de coentro Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Brasileirinho Botequim

Petisco: Biroska: almôndegas de linguiça artesanal recheadas com queijo minas. Acompanham molho especial da casa.

Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 250, Centro, Vila Velha (atrás do colégio São José). (27) 3072-1724.

"Biroska", do Brasileirinho: Almôndegas de linguiça artesanal recheadas com queijo minas. Acompanha molho especial Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Caranguejo do Assis

Petisco: Pastel Camarão ES: moquequinha de camarão médio com catupiry, palmito e banana da terra frita.

Endereço: Av. Estudante José Júlio de Souza, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486.

"Pastel Camarão ES", do Caranguejo do Assis: Moquequinha de camarão médio com catupiry, palmito e banana da terra frita Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Caranguejo Três Irmãos

Petisco: Mocojão: feijão manteiga, mocotó, linguiça fina e carne seca.

Endereço: Rua Fortaleza, 18, Itapoã, Vila Velha. (27) 3208-8470.

"Mocojão", do Caranguejo Três Irmãos: Feijão manteiga, mocotó, linguiça fina e carne seca Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Castanhas Bar

Petisco: Moqueca de boteco: oito bolinhos à milanesa de moqueca capixaba feita com cação e requeijão cremoso, acompanhados de molho de camarão.

Endereço: Av. Hugo Musso, 156, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-5661, (27) 98849-6317.

"Moqueca de Boteco", do Castanhas Bar: 8 bolinhos a milanesa de moqueca capixaba de cação com requeijão cremoso, acompanhados de molho especial de camarão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Ceará Bar

Petisco: Muma de siri: moqueca de siri com casco, servida em pirão de carne de siri.

Endereço: Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953.

"Muma de Siri", do Ceará Bar: Moqueca de siri (com casco) servido no pirão de carne de siri Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Chopp Point

Petisco: Soltando o verbo: oito bolinhos de língua de boi ao vinho branco, páprica e pimentas clássicas.

Endereço: Av. Primeira Avenida, 231, Parque Residencial Laranjeiras, Lojas 136/137, Shopping Laranjeiras, Serra. (27) 3281-2513.

"Soltando o Verbo", do Chopp Point: 8 Bolinhos de língua de boi ao vinho branco, páprica e pimentas clássicas Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

De Passagem Beach

Petisco: Chameguinho: moqueca de camarão, carne seca com abóbora, purê de aipim e abóbora, massa de pastel, requeijão e muçarela.

Endereço: Rua Deolindo Perim, 73, Itapuã, Vila Velha. (27) 3535-3568.

"Chameguinho", do De Passagem Beach (Itapoã): Moqueca de camarão, carne seca com abóbora, purê de aipim e abóbora, massa de pastel, requeijão e muçarela Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Quiosque De Passagem

Petisco: Tuquinha: oito bolinhos de aipim com queijo, cobertura de ragu de carne seca, requeijão cremoso e pimenta biquinho.

Endereço: Quiosque 1 da Praia de Camburi, em Vitória. (27) 99915-4946.

"Tuquinha", do De Passagem Quiosque (Jardim da Penha): 8 Bolinhos de aipim com queijo, cobertura de ragu de carne seca, requeijão cremoso e pimenta biquinho Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Espetaria e Petiscaria do Gugu

Petisco: Árabe afogado: kafta regada no creme de aipim com requeijão cremoso.

Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha. (27) 3075-7067.

"Árabe Afogado", da "Espetaria e Petiscaria do Gugu": Kafta regada no creme de aipim com requeijão cremoso Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

JP Petiscaria e Restaurante

Petisco: Bobozinho à moda JP: bobó de camarão médio feito de batata baroa, acompanhado por pão de camarão.

Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 1.741, Soteco, Vila Velha (Próximo ao Faé). (27) 99247-6456.

"Bobozinho à moda JP", do JP Petiscaria: Bobó de camarão médio feito de batata baroa, acompanhado de um belo pão de camarão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Mercearia Botequim

Petisco: Picanha mineirinha: tiras de picanha temperada ao alho com cebola, coberta com três tipos de queijo, acompanhadas de provolone empanado e polenta empanada).

Endereço: Rua Carlos Gomes, 433, Parque Residencial Laranjeiras, Serra. (27) 99976-6223.

"Picanha Mineirinha", do Mercearia Botequim: Tiras de picanha temperada ao alho com cebola, coberta com três tipos de queijo, acompanhada de provolone empanado e polenta empanada Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Petiscaria do Jojo's

Petisco: Atolada: linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta com molho requeijão.

Endereço: Rua Aristídes Lobo, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.

"Atolada", da Petiscaria do Jojo: Linguiça de pernil caseira com carne de sol flambada na cachaça, cobertura de polenta e molho requeijão, cebolinha, salsinha e caldo de rabada Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Petisco das Meninas

Petisco: Maria Tilápia: dois filés inteiros de tilápia empanados em farinha especial, acompanhados de banana da terra, tomate, alface, limão e molho especial.

Endereço: Avenida Braúna, s/n, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99998-3223.

"Maria Tilápia", do Petisco das Meninas: Dois filés inteiros de tilápia empanados em farinha especial, acompanhados de banana da terra, tomate, alface, limão e molho especial - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Regina Maris

Petisco: Medalha de ouro: medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhados de polenta de feijão.

Endereço: Avenida Hugo Musso, 2.327, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.

"Medalha de Ouro", do Regina Maris (Itapoã): Medalhões suínos com crosta de tapioca acompanhado de polenta de feijão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Restaurante Moqueka Prime

Petisco: Feijoadinha de frutos do mar: cação, lula, polvo, mexilhão, camarão sete barbas, sururu e camarão VG.

Endereço: Quiosque 4 da Praia de Camburi, Vitória. (27) 99988-5926.

"Feijoadinha de Frutos do Mar", do Moqueka Restaurant: Cação, lula, polvo, mexilhão, camarão sete barbas, sururu e camarão VG Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Restaurante Moqueca

Petisco: Kibacalhauzinho: bacalhau desfiado e palmito refogado com purê de banana da terra servido na panela de barro.

Endereço: Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. (27) 3072-6070.

"Kibacalhauzinho", do Restaurante Moqueca (Itaparica): Bacalhau desfiado e palmito refogado com purê de banana da terra servido na panela de barro Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Rio Botequim

Petisco: Delícia carioca: bolinho no palito com delicioso recheio de carne de sol e catupiry.

Endereço: Rua Dom Pedro II, 01, Cruzeiro do Sul, Cariacica. (27) 99729-6323.

"Delícia Carioca", do Rio Botequim Music Bar: Bolinho no palito com recheio de carne de sol e catupiry Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Spetto Gourmet

Petisco: Spetto capixaba: espetinho de moqueca capixaba ao molho de camarão, acompanhada por arroz e pirão.

Endereço: Av. Copacabana, 7, Quadra 1, Lt 7, Morada de Laranjeiras, Serra. (27) 99916-9756.

"Spetto Capixaba", do Spetto Gourmet: Espetinho de moqueca capixaba ao molho de camarão, acompanhada de arroz e pirão Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Villa Carioca

Petisco: Fagiolo carioca: bolinho de feijão branco com carnes defumadas e secas, recheado com bacalhau.

Endereço: Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3063-8849.

"Fagiolo Carioca", do Villa Carioca: Bolinho de feijão branco com carnes defumadas e secas recheado com bacalhau Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

BOTECOS E PRATOS

Bar do Getúlio

Petisco: Dobra na seca: dobradinha, carne seca, calabresa e bacon cozidos no feijão carioquinha. Acompanha farofa.

Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. (27) 3063-0266.

"Dobra na Seca", do Bar do Getúlio: Dobradinha, carne seca, calabresa, bacon, cozidos no feijão carioquinha. Acompanhamento de farofa Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Bar do Zé

Petisco: Tutu da Vovó: tutu de feijão, costelinha suína frita, couve, banana da terra frita e ovo de codorna.

Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601.

"Tutu da Vovó", do Bar do Zé: Tutu de feijão, costelinha suína frita, couve, banana da terra frita e ovo de codorna Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Bar dos Cumpadres

Petisco: Bolinhos dos cumpadres: feitos de carne de boi e porco recheados com queijo e molho de pimenta biquinho.

Endereço: Rua Itacibá, 33, Lj 01, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 99776-1232.

"Bolinhos dos Cumpadres", do Bar dos Cumpadres: Bolinhos de carne de boi e porco recheados com queijo e molho de pimenta biquinho Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

BarZito Praia da Costa

Petisco: Jabá Baby: releitura da clássica carne seca com abóbora, feita com abóbora baby e carne seca ao molho do chef.

Endereço: Rua Lúcio Barcelar, 16, Lj 7, Edifício Sereia, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-4895.

Jabá Baby, do Barzito (Vila Velha): Uma releitura da clássica carne seca com abóbora. Com abóbora baby e carne seca ao molho do Chef Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Churrascão do Mineiro

Petisco: Medalhão de filé de tilápia com tomate seco envolvido em bacon e assado na brasa, acompanhado de purê de banana da terra e couve crispy.

Endereço: Av. Vitória Régia, 20, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 3108-1681.

"Medalhão de Filé de Tilápia com Tomate Seco", do Churrascão do Mineiro: Medalhão de filé de tilápia com tomate seco assado na brasa, acompanhado com purê de banana da terra Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

De Passagem Botequim

Petisco: Costelinha verde: costelinha de porco, banana verde, couve, farofa e alho granulado.

Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3062-4755.

"Costelinha Verde", do De Passagem Botequim (Praia da Costa): Costelinha de porco, banana verde, couve, farofa e alho granulado Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Faé Botequim

Petisco: Tô em dúvida: moquequinha de aratu (espécie de caranguejo) servida com rodelas de pão e farofa crocante e bolinho de carne feito com fraldinha e bacon moído.

Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 1.567, Soteco, Vila Velha (ao lado do supermercado Faé). (27) 3340-4955.

"Tô em Dúvida", do Faé Botequim: Moquequinha de aratu (espécie de caranguejo) servida com rodelas de pão e farofa crocante e bolinho de carne feito com fraldinha e bacon moído - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Gostinho Mineiro

Petisco: Tudibom: creme de mandioca refogado no azeite e alho, acompanhado de molho de carne de sol e rabada desfiada, torresminho, queijo ralado, agrião e pimenta biquinho.

Endereço: Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99268-9841.

"Tudibom", do Gostinho Mineiro: Creme de mandioca refogado no azeite e alho, acompanhado de molho de carne de sol e rabada desfiada, torresminho, queijo ralado, agrião e pimenta biquinho - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Marangas Bar

Petisco: Show de bola: quinze bolinhos de peroá acompanhados por molho especial da casa.

Endereço: Avenida Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha (ao lado da farmácia V. Nova). (27) 99994-3046.

"Show de Bola", do Marangas Bar: 15 Bolinhos de peixe (peroá) acompanhados de molho especial da casa Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Mistura Fina Bar

Petisco: #Brumar: creme de aipim recheado com combinação de camarão com bacon, alho poró e pimenta biquinho.

Endereço: Av. Vitória Régia, 2.200, Novo México, Vila Velha. (27) 3391-5819.

"ENTITY_sharp_ENTITYBrumar", do Mistura Fina Bar e Botequim: Creme de aipim recheado com combinação de camarão com bacon, acrescido de alho poro e pimenta biquinho - RODA DE BOTECO 2018 Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Misturas Bar

Petisco: Aipim do chef com carne de porco: aipim com vinho branco e ervas, azeitona, queijo para gratinar e carne de porco cozida na banha e frita no óleo bem quente.

Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. (27) 3327-2684.

"Aipim do Chefe com Carne de Porco", do Misturas Bar: Aipim com vinho branco e ervas, azeitona, queijo para gratinar e carne de porco cozida na banha e frita no óleo bem quente Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Peruggia's Botequim

Petisco: Bolinhos do TJ: dois bolinhos de carne com creme de aipim, dois bolinhos com banana e hortelã e dois bolinhos com banana e gengibre.

Endereço: Rua Maria Nieiro da Silva, 230, Glória, Vila Velha. (27) 99741-4984.

"Bolinhos do TJ", do Peruggias Botequim: 2 Bolinhos de carne com creme de aipim, 2 bolinhos com banana e hortelã e 2 bolinhos com banana e gengibre Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Recanto do Feijão

Petisco: Costela do feijão: costela de boi e paio no feijão carioca, batata baroa, pimenta de bico, salsa e cebola.

Endereço: Avenida Sérgio Cardoso, 1.109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.

"Costela do Feijão", do Recanto do Feijão: Costela de boi e paio no feijão carioca, batata baroa, pimenta de bico, salsa e cebola Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Regina Maris Vitória

Petisco: Rei da Praia: risoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro.

Endereço: Quiosque 3 da Praia de Camburi, em Vitória. (27) 3299-0897.

"Rei da Praia", do Regina Maris Quiosque (Jardim da Penha): Rissoles de banana da terra com recheio de peroá e maionese de coentro Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Sabor da Cachaça

Petisco: Vacalhau atolado na cachaça: rodelas de berinjela recheadas com carne de panela, bacalhau e queijo, empanadas e fritas. Servidas com geleia de cachaça.

Endereço: Avenida Dante Michelini, 775, Lj 3A, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3227-7734.

"'Vaca'lhau Atolado na Cachaça", do Sabor da Cachaça: Rodelas de berinjelas recheadas com carne de panela, bacalhau e queijo, empanadas e fritas servidas com geleia de cachaça Crédito: Bruno Coelho / Divulgação

Sheiks Bar

Petisco: Mistura combinada: croquete de carne seca com abóbora e croquete de bacalhau servido com molho especial.

Endereço: Rua Doutor Jair de Andrade, 434, lojas 1/2, Itapuã, Vila Velha. (27) 3062-6124.