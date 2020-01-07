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Versão capixaba!

Baiano, jogador Daniel Alves almoça moqueca em Guarapari: 'Desfrutar'

Jogador do São Paulo, o baiano Daniel Alves postou stories em seu Instagram mostrando uma bela moqueca que escolheu para almoçar em Meaípe, Guarapari, no Espírito Santo

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 13:00
O jogador de futebol Daniel Alves Crédito: Reprodução/Instagram @danialves
O jogador Daniel Alves, de 36 anos, escolheu o Espírito Santo para curtir uns dias de relax neste início de 2020. Além das belezas do Estado, o baiano parece estar encantado também pela culinária capixaba.
Em seus stories do Instagram, o craque postou que foi a um tradicional restaurante de Meaípe, em Guarapari, para comer moqueca nesta segunda-feira (6) e ainda brincou: "Moqueca é baiana ou capixaba? Eu não quero nem saber, só quero desfrutar".
A reportagem apurou que Daniel tem alguns amigos em Vitória e Vila Velha e por isso volta e meia acaba dando as caras pelo Espírito Santo.
O jogador de futebol Daniel Alves postou stories em seu perfil do Instagram almoçando uma moqueca no restaurante Gaeta, em Meaípe, Guarapari, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/Instagram @danialves

MOQUECA CAPIXABA X MOQUECA BAIANA

Para quem pode não ter entendido a brincadeira, a gente explica: é que há muitos anos Bahia e Espírito Santo travam uma discussão enorme sobre a real origem da moqueca, um prato que é tradicional nos dois estados e o debate já foi parar até em forma de duelo na web. 
Em janeiro de 2017, só para se ter uma noção, o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador, por meio de seus perfis nas redes sociais, criaram um duelo para definir de vez de onde é originário o prato à base de peixe.

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Depois do episódio, a web nunca mais parou de tratar sobre o tema, que já foi debate até de programas nacionais de culinária.
À época, o Executivo de Salvador escreveu: "Migo seu louco! Desculpa discordar, mas a melhor receita é a da Bahia. Moqueca sem dendê não é moqueca (risos)". O governo capixaba logo retrucou: "Miga sua louca! A gente adora opiniões, mas moqueca é capixaba, o resto é peixada", fazendo referência a uma famosa frase criada pelo jornalista Cacau Monjardim.

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