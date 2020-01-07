Baiano, jogador Daniel Alves almoça moqueca em Guarapari: 'Desfrutar'

A reportagem apurou que Daniel tem alguns amigos em Vitória e Vila Velha e por isso volta e meia acaba dando as caras pelo Espírito Santo.

O jogador de futebol Daniel Alves postou stories em seu perfil do Instagram almoçando uma moqueca no restaurante Gaeta, em Meaípe, Guarapari, no Espírito Santo

Em janeiro de 2017, só para se ter uma noção, o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador, por meio de seus perfis nas redes sociais, criaram um duelo para definir de vez de onde é originário o prato à base de peixe.