Baiano, jogador Daniel Alves almoça moqueca em Guarapari: 'Desfrutar'

O jogador Daniel Alves, de 36 anos, escolheu o Espírito Santo para curtir uns dias de relax neste início de 2020. Além das belezas do Estado, o baiano parece estar encantado também pela culinária capixaba.
A reportagem apurou que Daniel tem alguns amigos em Vitória e Vila Velha e por isso volta e meia acaba dando as caras pelo Espírito Santo.
MOQUECA CAPIXABA X MOQUECA BAIANA
Para quem pode não ter entendido a brincadeira, a gente explica: é que há muitos anos Bahia e Espírito Santo travam uma discussão enorme sobre a real origem da moqueca, um prato que é tradicional nos dois estados e o debate já foi parar até em forma de duelo na web.
Em janeiro de 2017, só para se ter uma noção, o governo do Estado e a Prefeitura de Salvador, por meio de seus perfis nas redes sociais, criaram um duelo para definir de vez de onde é originário o prato à base de peixe.
Depois do episódio, a web nunca mais parou de tratar sobre o tema, que já foi debate até de programas nacionais de culinária.
À época, o Executivo de Salvador escreveu: "Migo seu louco! Desculpa discordar, mas a melhor receita é a da Bahia. Moqueca sem dendê não é moqueca (risos)". O governo capixaba logo retrucou: "Miga sua louca! A gente adora opiniões, mas moqueca é capixaba, o resto é peixada", fazendo referência a uma famosa frase criada pelo jornalista Cacau Monjardim.