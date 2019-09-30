Dia da Moqueca: curiosidades sobre o prato capixaba que não é peixada

“Moqueca só capixaba, o resto é peixada” a frase é inevitável quando se pensa no prato mais tradicional da gastronomia Espírito Santense. O dia da Moqueca Capixaba é celebrado nesta segunda-feira (30) e para pocar nas comemorações desta data, a Rádio CBN Vitória conversou com o historiador Cacau Monjardim, autor da emblemática frase.
Na conversa, Cacau destacou diversas curiosidades relacionadas a Moqueca que dão água na boca. Você por acaso sabia que a data foi escolhida por ocorrência do aniversário do próprio Cacau Monjardim? Isso mesmo, a comemoração acontece no aniversário do capixaba que em 2019 completa 90 anos.
Para Cacau as melhores moquecas são as feitas com robalo ou badejo, mas essa é uma escolha pessoal. A troca do peixe não interfere na qualidade do prato. O que compromete é apenas o uso de ingredientes como o leite de coco, o dendê e, principalmente, o pimentão que não fazem parte da receita original. E o escritor complementa “Onde eu vejo errado, pode estar certo que eu mando a receita e mando a história da moqueca e das tortas do Espírito Santo”.
O escritor torce para que todo capixaba seja um chefe, mesmo que genérico, mas produza a melhor moqueca do Brasil.
BORDÃO
Em 1974 cacau foi à Bahia fazer uma palestra para a Secretaria de Indústria e Comércio e foi convidado a comer a peixada local. Ele acabou passando mal devido as ao leite de dendê e quantidade de pimenta e disse: “No Espírito Santo temos uma moqueca que a gente come de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e no outro dia está inteiro. A de vocês tem que começar a comer com quatro ou cinco anos para se acostumar”.
Dessa brincadeira com o prato baiano nasceu o tradicional bordão: "Moqueca é capixaba, o resto é peixada".
SEM FRONTEIRAS
Cacau conta que já encontrou sua frase até em um restaurante romano, onde um italiano e um brasileiro eram sócios. A frase estava pregada na parede em um cartaz com a foto de Monjardim em um restaurante da capital capixaba. Curioso em saber como a frase foi parar no restaurante, foi direto ao dono que afirmou ter recebido de um amigo do Espírito Santo junto com a receita que também era sucesso por lá.
Cacau não perdeu a oportunidade de contar que a frase era sua. Como resultado disso, o capixaba passou três dias almoçando e jantando no restaurante por conta da casa.
A DATA
A data oficial de comemoração da Moqueca Capixaba foi instituída por meio de lei municipal nº 8.313/12 da Prefeitura de Vitória e faz parte do calendário oficial da capital.
Junto à moqueca, outros pratos típicos da culinária capixaba são a muma de siri e a caranguejada. Iguarias que são uma herança da tradição pesqueira do litoral, criando pratos que são encontrados com facilidade aqui e preparados em geral com a panela de barro, outro ícone da cultura capixaba.