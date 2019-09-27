Dia da Moqueca Capixaba: restaurantes fazem promoções para comemorar

Moqueca de cação do restaurante Caranguejo do Assis terá desconto no Dia da Moqueca. Crédito: Caranguejo do Assis/Divulgação

Peixe, tomate, cebola, azeite, urucum e coentro juntos, na panela de barro, dão origem ao maior símbolo da cozinha espírito-santense, a moqueca. Motivo de orgulho para os capixabas, o prato tem um dia para chamar de seu: 30 de setembro, quando também se comemora o aniversário do inventor da célebre frase "Moqueca é capixaba, o resto é peixada", Cacau Monjardim.

O Dia da Moqueca Capixaba é uma homenagem que surgiu da Lei Municipal 8.213/2012, e hoje é celebrada não só em Vitória, onde foi instituída, mas em toda a região metropolitana. Nesta segunda, dia 30, e ao longo da semana, várias casas especializadas em mariscos e que têm a moqueca como carro-chefe farão promoções para comemorar.

Quer saber onde aproveitar a data, nesta segunda-feira (30)? Confira nosso roteiro de moquecas com desconto em Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari, e bom apetite!

Caranguejo do Assis

De segunda (30/09) a sexta (04/10), a moqueca de cação com camarões pequenos sairá de R$ 150 por R$ 89,90, com acompanhamentos. Promoção válida nas duas unidades. Endereços: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. Quiosque 6 da Praia de Camburi, Avenida Dante Michelini, Mata da Praia, Vitória.

Pierrot da Praia

Moquecas de dourado, de cação, de peixe do dia e de baiacu, com acompanhamentos, de R$ 89,90 por R$ 79,90, de segunda a sábado. Funcionamento: diariamente, das 11h às 23h. Endereço: Av. Atapoã, s/n, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1677.

Ilha do Caranguejo

A casa criou duas releituras do prato especialmente para o Dia da Moqueca, ambas ao preço promocional do Festival de Camarão: R$ 59,90 (para duas pessoas). A primeira é a moqueca de camarão com catupiry, acompanhada de arroz, e a outra bolinhos de camarão fritos e imersos em molho de moqueca. Promoção disponível na segunda (30) apenas na unidade de Vitória. Nos demais dias da semana, é válida nos dois endereços, enquanto durar o estoque. Endereços: Rua Alcino Pereira Neto, 570, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3395-0244. Boulevard Shopping Vila Velha, Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. (27) 2233-8484.

Bacalhauzinho

A casa não abre às segundas, mas oferece moqueca de badejo, acompanhada de pirão, arroz e moquequinha de banana, de R$ 149 por R$ 89,90. Funcionamento: de terça a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 17h. Av. Augusto Emílio Estelita Lins, 312, Jardim Camburi, Vitória. (27) 3207-3800.

Restaurante Enseada, em Manguinhos, terá moquecas com preços promocionais nesta segunda. Crédito: Mile4/Divulgação

Restaurante Moqueca

Moqueca de cação, acompanhada de arroz e pirão, de R$ 83 por R$ 59,90, todos os dias. Funcionamento: segunda, das 11h às 15h, e de terça a domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Humberto Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha. (27) 3072-6070.

Restaurante Boqueirão

20% de desconto no valor de todas as moquecas, de segunda (30/09) a domingo (06/10). Funcionamento: diariamente, das 10h às 18h. Endereço: Rua Belo Horizonte, 71, Meaípe, Guarapari. (27) 3272-1309.

Recanto Miramar

No Dia da Moqueca, a moqueca de badejo sai de R$ 120 por R$ 99,90, a de badejo com camarões pequenos de R$ 140 por R$ 119,90, e a de badejo com camarões médios de R$ 155,00 por R$ 139,90, todas acompanhadas de arroz, pirão e moquequinha de banana. O pudim de sobremesa será cortesia. Funcionamento: Diariamente, das 11h às 17h. Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384.

Restaurante Beco do Siri

No Dia da Moqueca, as moquecas de cação e de dourado terão desconto: de R$ 110 por R$ 65, acompanhadas de pirão, arroz, farofa, vinagrete e moquequinha de banana. Funcionamento: diariamente, das 11h às 17h. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1080, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 98848-5249.

Restaurante Frutos da Ilha

Moqueca de robalo com camarões pequenos de R$ 150 por R$ 120, acompanhada de pirão e arroz. Moqueca de badejo de R$ 170 por R$ 140 e moqueca de cação de R$ 100 por R$ 80, ambas com acompanhamentos. Funcionamento: diariamente, a partir das 11h30. Rua Felicidade Corrêa dos Santos, Ilha das Caieiras, Vitória. (27) 99927-7412.

Em Manguinhos, moquecas do restaurante Maresias terão 20% de desconto. Crédito: Espaço Maresias/Divulgação

Enseada de Manguinhos

No Dia da Moqueca, das 17h às 23h, as seguintes moquecas terão preços especiais: badejo de R$ 133,50 por R$ 106,80; badejo com camarão de R$ 159,90 por R$ 127,60; badejo com camarão VM de R$ 197,90 por R$ 158,32; badejo com camarão VG de R$ 219,50 por R$ 175,60; dourado de R$ 78,50 por R$ 59,50; dourado com camarão VM de R$ 142 por R$ 112; e dourado com camarão VG de R$ 163,70 por R$ 133. Endereço: Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.

Espaço Maresias

A partir de terça, 1 de outubro, até sexta e também no domingo, 06/10, o restaurante vai dar 20% no em todas as moquecas do cardápio. Funcionamento: de terça a domingo, das 10h às 18h, Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 3252-1107.