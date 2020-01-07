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Ana Maria Braga surge agarrada com namorado na piscina: 'Recarregando'

Ana Maria Braga, apresentadora da Globo, está curtindo uns dias de relax ao lado do namorado, um empresário francês, e decidiu postar uma foto dos dois agarrados na piscina em seu próprio Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 09:32

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 09:32

A apresentadora Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Instagram @anamaria16
Ana Maria Braga parece estar aproveitando mais do que nunca o amor de sua vida. Em seu próprio perfil do Instagram, a apresentadora do "Mais Você", da Globo, posou ao lado do namorado, o empresário francês Jonny Lucet, na piscina de uma fazenda bem agarradinha com o bonitão. 
"De antes da tempestade... Recarregando as baterias!", legendou ela, no clique que levou os internautas à loucura na web. 
Ver essa foto no Instagram

De antes da tempestade... Recarregando as baterias!

Uma publicação compartilhada por Ana Maria Braga (@anamaria16) em

Nos comentários, até os mais chegados de Ana se manifestaram e comemoraram a conquista do novo amor. "Muito amor", escreveu Bruno Astuto. Já Silvia Poppovic respondeu: "Que delícia". Outros fãs deixaram mensagens como "aproveita", "curta muito seu fim de semana" e "tira esse chapéu e se joga". 

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