Ana Maria Braga surge agarrada com namorado na piscina: 'Recarregando'

Ana Maria Braga parece estar aproveitando mais do que nunca o amor de sua vida. Em seu próprio perfil do Instagram, a apresentadora do "Mais Você", da Globo, posou ao lado do namorado, o empresário francês Jonny Lucet, na piscina de uma fazenda bem agarradinha com o bonitão.
"De antes da tempestade... Recarregando as baterias!", legendou ela, no clique que levou os internautas à loucura na web.
Nos comentários, até os mais chegados de Ana se manifestaram e comemoraram a conquista do novo amor. "Muito amor", escreveu Bruno Astuto. Já Silvia Poppovic respondeu: "Que delícia". Outros fãs deixaram mensagens como "aproveita", "curta muito seu fim de semana" e "tira esse chapéu e se joga".