Sarado, Luan Santana coloca corpão para jogo e choca fãs: 'Delícia'

Luan Santana decidiu provocar os seguidores da web nesta segunda-feira (6), quando postou um clique para lá de quente em seu próprio perfil do Instagram. Há alguns meses o bonitão começou um protocolo de emagrecimento e musculação que visivelmente estão dando resultados.
Na foto, clicada na Praia de Carro Quebrado, em Maceió, o cantor surge sem camisa exibindo completamente o corpão que vem conquistando.
"Respeita meu Nordeste, 'rapá", escreveu o sertanejo no clique, que tem mais de 350 mil curtidas aós 18h de ter sido postado.
"Delícia", soltou uma fã. Outro observou: "Perfeito sem defeitos". Uma outra fã não se conteve e disse: "Pode morar aqui no Nordeste se quiser".