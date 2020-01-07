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Sarado, Luan Santana coloca corpão para jogo e choca fãs: 'Delícia'

Luan Santana está curtindo uns dias de relax no Nordeste e aproveitou a segunda (6) para exibir o corpão musculoso na web; fãs foram à loucura com shape do cantor

Publicado em 07 de Janeiro de 2020 às 09:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jan 2020 às 09:25
O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana
Luan Santana decidiu provocar os seguidores da web nesta segunda-feira (6), quando postou um clique para lá de quente em seu próprio perfil do Instagram. Há alguns meses o bonitão começou um protocolo de emagrecimento e musculação que visivelmente estão dando resultados. 
Na foto, clicada na Praia de Carro Quebrado, em Maceió, o cantor surge sem camisa exibindo completamente o corpão que vem conquistando.

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"Respeita meu Nordeste, 'rapá", escreveu o sertanejo no clique, que tem mais de 350 mil curtidas aós 18h de ter sido postado. 
Ver essa foto no Instagram

respeita meu nordeste, rapá ?

Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana) em

"Delícia", soltou uma fã. Outro observou: "Perfeito sem defeitos". Uma outra fã não se conteve e disse: "Pode morar aqui no Nordeste se quiser". 

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