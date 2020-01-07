Mariana Xavier é operada às pressas após lesão e fratura

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Praga de Dona Hermínia é fogo! Rs. Só que não foi Aruã que se quebrou na selva, fui eu! ???? Passado o susto e com informações mais claras em mãos, já posso dar notícias pra vocês. ????????????????????? O sorriso da foto esconde muitas lágrimas que ainda estão vez ou outra rolando pelo meu rosto: de medo, de alívio, de tristeza, de preocupação, de frustração, de gratidão, de culpa, tudo misturado!!! ? Em contagem regressiva pra estreia do meu primeiro monólogo, que aconteceria na próxima sexta, um acidente besta me obrigou a recalcular a rota. Num momento de felicidade plena, cheia de motivos pra agradecer e comemorar, pulando na chuva feito criança, escorreguei feio na grama e acabou-se a brincadeira. ? Depois da força-tarefa pra me levar até o hospital em Friburgo (miiiilll louros e agradecimentos ao meu amor @diegobragaator e toda a sensacional equipe do @amadamata_re ?), o veredito: lesão no ligamento do tornozelo, fratura de fíbula, cirurgia de emergência, dois parafusos, e agora, pra começar a recuperação, 30 dias sem pisar. E só não foi pior porque os músculos dessas pernocas dançantes seguraram muito do impacto! Amém! Santo axé!!! ?????????????????????? Acredito que situações parecidas já tenham ocorrido com muitos de vocês: quando a gente menos espera, quando a gente acha que tem tudo sob controle, o Universo dá um jeito de mostrar quão pequeno e frágil a gente é! ? E quanto a gente ainda tem pra aprender sobre a vida! ? Por mais difícil que seja entender, aceitar e administrar imprevistos assim, quero conseguir continuar trocando o "POR QUÊ?" pelo "PRA QUÊ?" e absorver dessa experiência o melhor que ela tiver pra me oferecer. Aprender a pedir e aceitar ajuda talvez seja a primeira das lições. Não tá fácil, mas já tô recebendo uma enxurrada de cuidado e amor! ?? ?????????????????????? Obrigada, Dr Maurício Tarrago e equipe pela assistência! Obrigada, meus parceiros profissionais, familiares e amigos amados que estão me ajudando a reorganizar tudo! Obrigada a vocês que me acompanham, pela compreensão e pelas orações que eu tenho certeza de que virão! Em breve estarei plena novamente e rodando esse Brasilzão com a linda história de @antesdoanoquevem !