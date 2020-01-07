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Televisão

Amor de Mãe: Anitta fará a sua estreia como atriz na pele de fã obcecada

Cantora não cantará na trama: 'Vou me jogar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 22:55

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 22:55

A cantora Anitta, 26, agora também poderá adicionar o cargo de atriz ao seu currículo. Isso porque ela vai fazer uma participação na novela da Globo "Amor de Mãe". A emissora confirma a reportagem que as cenas estão programadas para irem ao ar no final de fevereiro.
28/10/2019 - A cantora Anitta em campanha de sandálias Crédito: Instagram/@anitta
Na história, Anitta não vai cantar. Fará o papel de uma fã capaz de tudo para se aproximar de seu ídolo: o cantor Ryan (Thiago Martins). "Vai ser muito legal estar do outro lado, do lado do fã mesmo. Vou representar essas pessoas", disse ela enquanto arrumava o figurino e a caracterização da personagem.
E engana-se quem pensa que Anitta está calma para fazer uma estreia como essa. Apesar de estrelar apresentações das mais grandiosas no Brasil e no mundo, como nas Olimpíadas de 2016 e do Rock in Rio, a nova empreitada tira o sono da artista.
"Estou muito nervosa, gente! Desta vez eu não vou cantar e nem dançar, né? Será algo que nunca fiz. Tem tanta coisa que vai acontecer nesses dias de gravação. Fiquem ligados", comentou ao site GShow.

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Em suas redes sociais, Anitta revelou que o nome da personagem é Sabrina. "Não serei mais Anitta, serei Sabrina. E foram vários dias de gravação, provei vários estilos de roupa. Estou chocada com esse negócio de ser ator, tem que ir antes para definir cabelo, maquiagem. É uma loucura", disse, ao mostrar que estava bem feliz.
"Esse ano de 2020 será assim, vou me jogar nas coisas", finalizou.

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