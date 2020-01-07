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É o amor

Carlinhos Maia dá carrão avaliado em R$ 800 mil para o marido

Modelo BMW i8 é esportivo dos mais modernos

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 23:02
O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia começou o ano dando um presentão para o marido, Lucas Guimarães: uma BMW i8 avaliada em R$ 800 mil de acordo com o site oficial da montadora.
Carlinhos Maia dá uma BMW i8 para o marido Lucas Guimarães de presente Crédito: Instagram/@carlinhosmaiaof
"Promessa é divida. Há 10 anos eu vi essa cena. Minha maior felicidade é ter o teu amor! Te amo meu príncipe, juntos sempre seremos um só", publicou Maia ao postar duas fotos dos dois com o carrão atrás.
Lucas agradeceu ao amado. "Temos o mais valioso que é o nosso amor e através dele conseguimos as outras coisas. Que presentão, hein, preto, tô com uma pena de sair com esse carro viu?", brincou Guimarães.
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães se casaram no Nordeste em maio. A cerimônia foi vista por quase três milhões de pessoas por meio das redes sociais.

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Essa não é a primeira vez que Maia dá um carro de presente para alguém. Durante seu retorno após a lua de mel, Carlinhos Maia, que estava acompanhado do marido e de outros amigos, avistou um carro todo quebrado e bastante velho em SP e resolveu parar o automóvel, sem ao menos conhecer o dono.
Carlinhos Maia levou o homem em uma concessionária e pagou a ele um carro 0km.

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