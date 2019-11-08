Carlinhos Maia choca fãs ao exibir dentes sem facetas: 'Pequenininhos'

Carlinhos Maia deixou os seguidores de boca aberta ao exibir seu real sorriso nesta quinta (7) ao exibir seus dentes sem facetas, as conhecidas lentes de contato dentais. O procedimento estético deixa a boca mais harmoniosa e o humorista foi ao consultório médico para recolocar o "segredinho" de beleza.
O que ninguém esperava era que a realidade fosse tão distante do que o comediante realmente mostrou na web: "Eu estou recolocando as cores, porque quero que fique melhor. Meus dentes já eram desgastados assim, sempre foram muito pequenininhos.