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Carlinhos Maia choca fãs ao exibir dentes sem facetas: 'Pequenininhos'

Sorriso falso? Carlinhos Maia deixou os seguidores de boca aberta ao surgir na web sem estar com suas facetas nos dentes, exibindo como é seu sorriso de verdade; veja fotos!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 09:56

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 09:56

  Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
Carlinhos Maia deixou os seguidores de boca aberta ao exibir seu real sorriso nesta quinta (7) ao exibir seus dentes sem facetas, as conhecidas lentes de contato dentais. O procedimento estético deixa a boca mais harmoniosa e o humorista foi ao consultório médico para recolocar o "segredinho" de beleza. 
  Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
O que ninguém esperava era que a realidade fosse tão distante do que o comediante realmente mostrou na web: "Eu estou recolocando as cores, porque quero que fique melhor. Meus dentes já eram desgastados assim, sempre foram muito pequenininhos. 

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