Jane Fonda fala sobre noite na prisão: 'Eu e as baratas'

A atriz Jane Fonda Crédito: Reprodução/Instagram @rumors.it

A declaração foi dada em entrevista ao site The Hollywood Reporter, publicada na quarta-feira (6). Segundo a atriz da série "Grace e Frankie", da Netflix , ela ficou presa por 20 horas. Nas primeiras sete horas, ficou em uma cela sozinha com "as baratas". Depois foi transferida para outra cela com quatro mulheres, e depois para outro bloco com mais seis mulheres.

Para a atriz, que se considera uma privilegiada por ser "uma estrela de cinema branca" que faz uma série de sucesso, o mais perturbador foi ver a situação das outras pessoas presas. "Porque muitas pessoas estão lá por causa da pobreza, do racismo e de problemas de saúde mental. E isso me deixou muito triste."

Fonda também comparou o seu momento atual com situação semelhante que viveu nos anos 1970, quando iniciou o seu ativismo e foi presa pela primeira vez em Cleveland (EUA) por protestar contra a Guerra do Vietnã (1955-1975).

"Em 1970 todos os outros prisioneiros eram brancos. Sexta-feira passada, todos eram negros. É o novo Jim Crow", disse ela em referência as leis de Jim Crow, que impunham segregação racial no sul dos Estados Unidos.

A atriz disse que a manifestação nos anos 1970 teve um papel importante para o fim da guerra, mas afirma que o alvo do seu protesto atual é uma "bomba-relógio" que envolve tudo.

"A vida de todos, a economia, a saúde, as forças armas, a segurança nacional, tudo. Estamos diante de uma verdadeira catástrofe. A ciência nos diz que temos 11 anos para fazer mudanças sistêmicas a fim de impedir que se torne incontrolável", afirmou ao site.

Depois de protestar com outras celebridades, como Sam Waterston, Ted Danson, Catherine Keener e Rosanna Arquette, nesta sexta (8), ela deve ter a companhia de Ben Cohen e Jerry Greenfield, os fundadores dos Sorvetes Ben & Jerry's.

Fonda disse que se mudou recentemente para a capital americana com o objetivo de ser mais ativa na questão das mudanças climáticas. Ela contou também que pretende participar de outros protestos, pelas próximas sextas-feiras.

Em seu site, a atriz escreveu que se inspirou nos discursos da jovem ativista Greta Thunberg, 16.