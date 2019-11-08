Lady Gaga revela grave doença ao cancelar show em Las Vegas

A atriz e cantora Lady Gaga Crédito: Reprodução/Instagram @ladygaga

Lady Gaga , 33, não pôde realizar seu show Enigma no Park Theater em Las Vegas (EUA), nesta quarta (6). A cantora escreveu um comunicado em sua redes social explicando que está enfrentando uma infecção sinusal e bronquite.

"Estou fraca e doente demais para me apresentar esta noite", disse Gaga em sua publicação. A artista também afirmou ter ficado devastada por não conseguir se apresentar para várias pessoas que viajaram só para vê-la. "Nunca quis decepcionar vocês. Amo vocês, little monsters. Eu vou melhorar por vocês, prometo".

Estrelando a capa de dezembro da Elle americana, Gaga deu uma entrevista exclusiva a Oprah Winfrey, em que explicou sua resposta a um repórter quando foi premiada no Oscar deste ano, como Melhor Canção Original com "Shallow".

"Quando ganhei o Oscar , um repórter me perguntou: 'Quando você olha para o Oscar, o que vê?' E eu disse: 'Vejo muita dor'. E eu não estava mentindo naquele momento ", desabafou. "Fui estuprada aos 19 anos, repetidas vezes. Fiquei traumatizada de inúmeras maneiras pela minha carreira ao longo dos anos, por diversas coisas, mas sobrevivi e continuei. E quando olhei para o Oscar, senti dor. Não sei se alguém entendeu quando eu disse, mas eu entendi".

Na entrevista a artista disse que sofre de estresse pós-traumático até nos dias de hoje. "Eu tenho dor crônica. A dor em resposta ao trauma está presente na minha vida toda semana. Estou tomando medicação. Tenho vários médicos. Foi assim que sobrevivi."

ENIGMA

Iniciada em 28 de dezembro de 2018, a turnê Lady Gaga Enigma é fixa no Park MGM e proporciona dois tipos de experiências e shows para os fãs. Enigma foca na teatralidade e nos sucessos pops da artista, e Jazz & Piano é um show despojado, onde a cantora interpreta canções do Great American Songbook, lista que engloba as composições mais famosas da cultura popular norte-americana do século XX.