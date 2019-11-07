Irmão de Ivete Sangalo morre aos 54 anos em Salvador

A cantora Ivete Sangalo e o irmão Jesus Sangalo Crédito: Reprodução | Instagram

Ivete Sangalo, o empresário Jesus Dias Sangalo morreu nesta quinta-feira (07) aos 54 anos em Salvador, na Agência FolhaPress- Irmão da cantora, o empresáriomorreu nesta quinta-feira (07) aos 54 anos em Salvador, na Bahia . Ele estava internado no Hospital Santa Izabel há cerca de quatros meses.

A informação da morte foi confirmada à reportagem pela assessoria.? O velório, segundo o empresário de Ivete, deve acontecer assim que o hospital liberar. O corpo de Jesus Sangalo deve ser cremado nesta sexta-feira (08) no Cemitério Jardim da Saudade.

De acordo com o empresário da cantora, Jesus Sangalo morreu por volta das 10h por sepse (infecção generalizada) provocada por complicações de uma cirurgia bariátrica.

O Hospital Santa Izabel afirmou que não tinha autorização para dar detalhes sobre a morte de Jesus Sangalo. Em 2018, Sangalo já havia sido internado com sintomas de pneumonia no Hospital Cárdio Pulmonar. Após 11 dias de internação, ele recebeu alta.