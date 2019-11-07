Irmão de Ivete Sangalo morre aos 54 anos em Salvador

Agência FolhaPress- Irmão da cantora Ivete Sangalo, o empresário Jesus Dias Sangalo morreu nesta quinta-feira (07) aos 54 anos em Salvador, na Bahia. Ele estava internado no Hospital Santa Izabel há cerca de quatros meses.
A informação da morte foi confirmada à reportagem pela assessoria.? O velório, segundo o empresário de Ivete, deve acontecer assim que o hospital liberar. O corpo de Jesus Sangalo deve ser cremado nesta sexta-feira (08) no Cemitério Jardim da Saudade.
De acordo com o empresário da cantora, Jesus Sangalo morreu por volta das 10h por sepse (infecção generalizada) provocada por complicações de uma cirurgia bariátrica.
O Hospital Santa Izabel afirmou que não tinha autorização para dar detalhes sobre a morte de Jesus Sangalo. Em 2018, Sangalo já havia sido internado com sintomas de pneumonia no Hospital Cárdio Pulmonar. Após 11 dias de internação, ele recebeu alta.
Ivete Sangalo já havia perdido um irmão, Marcos, vítima de um atropelamento, quando ela tinha apenas 16 anos. Cínthia, Ricardo e Mônica são os outros irmãos da cantora baiana. De acordo com empresário da artista, Ivete não tinha shows programados para próximo fim de semana.