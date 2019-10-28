Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homenagem

De Xuxa a Walcyr Carrasco, artistas repercutem morte de Jorge Fernando

Diretor e ator da Globo sofreu uma parada cardíaca na noite deste domingo (27). Confira as homenagens dos artistas e ex-colegas de trabalho

Publicado em 28 de Outubro de 2019 às 17:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2019 às 17:40
Jorge Fernando no lançamento da novela 'Êta Mundo Bom', de 2016 Crédito: Globo / Paulo Belote
A morte de ator e diretor da Globo, Jorge Fernando, popularmente chamado de Jorginho, causou grande repercussão entre artistas nas redes sociais. 
Chamando-o de "meu diretor", a apresentadora Xuxa afirmou que "sua alegria era única". "Meu Jorginho... Meu diretor... Virou anjo... Saudades eternas, obriagada por você ter me respeitado tanto. [...] Você vai deixar muitas saudades nessa vida, sua alegria era única", escreveu a artista em uma publicação feita na redes social Instagram. 
No Twitter, o também diretor Walcyr Carrasco lembrou parcerias que fez com Jorge Fernando. "Fizemos lindas novelas juntos como 'Chocolate com Pimenta', 'Alma Gêmea' e 'Eta Mundo Bom'! Todas grandes sucessos de público porque ele era genial. Vai alegrar o céu, Jorginho, com seu humor, sua alegria!!!! Adeus adeus! Você vai fazer falta!!!". No Instagram, o autor também fez uma homenagem.
Também no Twitter, o humorista Marcelo Adnet disse que lembrará de Jorge Fernando pela "simpatia e sua grande energia". "Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello."
Jorge Fernando morreu na noite de domingo (27), aos 64 anos, no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por plantão do Fantástico, da Globo, no início da madrugada desta segunda-feira (28). 

Veja Também

Diretor de grandes sucessos, Jorge Fernando morre aos 64 anos no RJ

Jorge Fernando deu entrada no hospital no final da tarde devido a uma parada cardíaca em decorrência de um aneurisma dissecante da aorta completa. O ator e diretor se recuperava das sequelas de um acidente vascular cerebral sofrido em janeiro de 2017.

VEJA OUTRAS HOMENAGENS AO DIRETOR

Ver essa foto no Instagram

? sem palavras. Jorginho amado, descanse em paz.

Uma publicação compartilhada por Z E Z E M O T T A (@zezemotta) em

Ver essa foto no Instagram

#jorgefernando #Rip ?

Uma publicação compartilhada por Alinne Moraes (@alinnemoraes) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Milton Jung apresenta programa direto do ES
Em comemoração aos 30 anos da CBN Vitória, Mílton Jung apresenta programa direto do ES
Imagem de destaque
Palantir: por que o crescimento do poder global da empresa de IA causa preocupação?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados