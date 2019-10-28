De Xuxa a Walcyr Carrasco, artistas repercutem morte de Jorge Fernando

Jorge Fernando no lançamento da novela 'Êta Mundo Bom', de 2016 Crédito: Globo / Paulo Belote

A morte de ator e diretor da Globo, Jorge Fernando, popularmente chamado de Jorginho, causou grande repercussão entre artistas nas redes sociais.

Chamando-o de "meu diretor", a apresentadora Xuxa afirmou que "sua alegria era única". "Meu Jorginho... Meu diretor... Virou anjo... Saudades eternas, obriagada por você ter me respeitado tanto. [...] Você vai deixar muitas saudades nessa vida, sua alegria era única", escreveu a artista em uma publicação feita na redes social Instagram.

No Twitter, o também diretor Walcyr Carrasco lembrou parcerias que fez com Jorge Fernando. "Fizemos lindas novelas juntos como 'Chocolate com Pimenta', 'Alma Gêmea' e 'Eta Mundo Bom'! Todas grandes sucessos de público porque ele era genial. Vai alegrar o céu, Jorginho, com seu humor, sua alegria!!!! Adeus adeus! Você vai fazer falta!!!". No Instagram, o autor também fez uma homenagem.

Também no Twitter, o humorista Marcelo Adnet disse que lembrará de Jorge Fernando pela "simpatia e sua grande energia". "Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello."

Que pena a partida precoce do grande Jorge Fernando. Boom! Lembrarei dele pela simpatia e sua grande energia sempre! Muito carinho e força à Dona Hilda Rabello. — Marcelo Adnet (@MarceloAdnet) 28 de outubro de 2019

Jorge Fernando morreu na noite de domingo (27), aos 64 anos, no hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por plantão do Fantástico, da Globo, no início da madrugada desta segunda-feira (28).

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Jorge Fernando deu entrada no hospital no final da tarde devido a uma parada cardíaca em decorrência de um aneurisma dissecante da aorta completa. O ator e diretor se recuperava das sequelas de um acidente vascular cerebral sofrido em janeiro de 2017.

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