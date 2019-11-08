Hugo Bonemer fica nu e exibe bumbum em série de TV: 'Paguei bundinha'

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Sabe quando você quer congelar o tempo? (sugira sua legenda) . . #Pracegover A imagem mostra duas pessoas demonstrando afeto em público. O rapaz da esquerda veste camiseta azul, usa cabelo curto e barba por fazer, aparenta trinta e poucos anos e olha com um olhar apaixonado, o rapaz da direita, que postou a foto, veste camiseta com jaqueta jeans, aparenta trinta e poucos anos, tem cabelo curto, raspado nas laterais. Ele olha rápido para a tela e ao ser surpreendido pelo namorado com um beijo, fecha os olhos. A imagem se repete eternamente, através de um efeito bumerangue.