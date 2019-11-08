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"A Vida Secreta dos Casais"

Hugo Bonemer fica nu e exibe bumbum em série de TV: 'Paguei bundinha'

O ator Hugo Bonemer compartilhou um vídeo nas suas redes sociais em que aparece pelado em cena da segunda temporada da série 'A Vida Secreta dos Casais', da HBO Latin America
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 09:28

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 09:28

O ator Hugo Bonemer Crédito: Gabriel Felix Photography
O ator Hugo Bonemer, 32, compartilhou um vídeo nas suas redes sociais em que aparece pelado em cena da segunda temporada da série "A Vida Secreta dos Casais", da HBO Latin America. "Paguei bundinha", disse o ator na sequência. 
O episódio foi exibido na noite de quarta-feira (6). O programa é um projeto desenvolvido pelo casal Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli e o filho dos dois, Kim Riccelli. De teor erótico, boa parte da trama é ambientada no Instituto Tantra, onde a terapeuta Sofia Prado (Bruna) cuida de pacientes com todo tipo de disfunção sexual.
Em paralelo, a série também tem um lado investigativo, protagonizado pelo detetive Luís (Carlos Alberto Riccelli) e pelo jornalista Vicente (Alejandro Claveaux). Na série, Bonemer interpreta o vilão Erick Andreazza. 
Ator Hugo Bonemer tira a roupa e fica nu em episódio de série da HBO na TV: "Paguei bundinha" Crédito: Reprodução/Instagram
Bonemer, que é primo do âncora do Jornal Nacional William Bonner, tornou pública sua sexualidade em março de 2018 ao corrigir uma repórter que questionava se sua namorada era do meio artístico: "Não, é ele. É um ator", disse se referindo a Conrado Helt

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Hugo começou na televisão participando da série "Lara com Z" (Globo). Desde então, esteve em algumas novelas da emissora como "Alto Astral" e "A Lei do Amor". 
> Após revelar namorado, Hugo Bonemer ganha elogio de William Bonner
Em junho do ano passado, o ator escreveu um depoimento ao F5, por conta do Dia Internacional do Orgulho LGBT, contando um pouco sobre sua história, que inclui medo e preconceito dentro da própria família. 
Neste ano, Bonemer participou do quadro Show dos Famosos, do Domingão do Faustão.

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