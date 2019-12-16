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Humorista

Carlinhos Maia fala sobre ter negado convite para o BBB: 'Minha vida já é um reality'

Próxima edição do BBB deve contar com a participação de influenciadores digitais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2019 às 21:39

Publicado em 15 de Dezembro de 2019 às 21:39

O humorista Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista e influenciador digital Carlinhos Maia, 27, voltou a falar sobre o convite que recebeu para integrar a casa do Big Brother Brasil 2020, que vai ao ar no próximo mês e deverá contar com influenciadores digitais importantes do país.
"Fui convidado para o Big Brother sim, fiquei muito lisonjeado. Na verdade, as pessoas já me convidaram para vários realitys. Só que, cara, a minha vida já é um reality", disse ele ao programa TV Fama.
Maia já havia dado outras declarações anteriormente sobre o convite. "Fico feliz e grato, adoro o reality, mas não me vejo nele. Sou chato, eu iria brigar e sair logo", disse ele durante vídeo nas redes sociais.
"Reality é mais a cara do meu marido, mas não é minha vibe. Sou apenas torcedor. Se eu entrar lá eu iria querer jogar, fazer patotinha. Sairia logo de cara porque iria brigar com alguém após dar alguma opinião", disse o influenciador.
A Globo quer testar como esses influenciadores vão afetar a sobrevivência do programa, e se eles têm potencial para renovar a plateia do programa, atraindo um público ainda mais jovem. 
Além de Carlinhos Maia, o influenciador e youtuber Felipe Castanhari foi outro convidado para entrar na casa, mas, assim como ele, negou o convite.

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