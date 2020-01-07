Nicole Kidman doa cifra milionária para combater incêndio na Austrália

A atriz Nicole Kidman Crédito: Reprodução/Instagram @nicolekidman

Australiana, a atriz Nicole Kidman resolveu fazer uma boa ação e doar ao Corpo de Bombeiros local o valor equivalente a R$ 2 milhões. A ideia dela é ajudar no combate às chamas que assolam seu país.

Além de Nicole, outras celebridades já ajudaram. Dentre eles a atriz Celeste Barber e a tenista Ashleigh Barty, todas australianas.

Pelo menos metade da população de coalas na Austrália, que não está sofrendo uma doença mortal e é a chave para "garantir" o futuro da espécie, teria morrido desde o início dos incêndios que devastam uma ilha santuário, afirmaram neste domingo (5) os serviços de resgate.

A ilha Kangaroo, uma área natural turística na costa do estado da Austrália Meridional, abriga muitas espécies nativas, incluindo coalas, cuja população é estimada em 50.000 indivíduos.