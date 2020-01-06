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Circuito mundial de tênis

Incêndios preocupam e podem atrapalhar início do Aberto da Austrália

A maior preocupação dos organizadores e atletas é a qualidade do ar para a prática esportiva. A situação pode forçar o atraso da competição de tênis, agendada para começar no dia 20 de janeiro.

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 13:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 13:21
Austrália autoriza retirada de pessoas à força de regiões incendiadas Crédito: Reprodução/Twitter
Os incêndios que atingem a Austrália podem atrapalhar a realização do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam do ano no circuito mundial de tênis.
A maior preocupação dos organizadores e atletas é a qualidade do ar para a prática esportiva. A situação pode forçar o atraso da competição, agendada para começar no dia 20 de janeiro.

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Apesar de admitir a dificuldade do caso, o chefe-executivo da Tennis Australia, Craig Tiley, acredita que o torneio deve acontecer naturalmente. Ele, no entanto, afirma que haverá um criterioso estudo sobre a qualidade do ar.
"Nós temos recursos extras para analisar, monitorar e assegurar a saúde e segurança de todos os jogadores, trabalhadores e fãs", disse. "A saúde dos jogadores, do público e do staff é prioridade e vamos continuar tomando todas as decisões com isso em mente."
Os jogadores também demonstraram preocupação com o clima. Na última semana, Novak Djokovic considerou a chance de atrasar o início do torneio.
"Temos que considerar isso por causa do clima extremo. Mas isso provavelmente é a última das últimas opções", comentou.

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